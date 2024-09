La langue vietnamienne promue à Taïwan (Chine)

À Taïwan (Chine), Nguyên Thi Liên Huong, professeur de vietnamien à l'Université nationale de Taïwan, qui est également l'auteur et co-auteur de nombreux livres sur la langue et la culture vietnamiennes publiés à Taïwan et en Chine, a déclaré que les premiers cours de vietnamien ont été ouverts à l'Université il y a 16 ans, chacun avec 3 à 4 étudiants.

Photo : VNA/CVN

Compte tenu de la pénurie de documents pédagogiques à cette époque, Nguyên Thi Liên Huong a décidé de les compiler elle-même et le premier a été publié environ huit ans plus tard, recevant un accueil chaleureux de la part des apprenants.

Nguyên Thi Liên Huong a également participé à la formation des enseignants de vietnamien puisqu'en 2019, Taïwan a officiellement introduit cette langue, avec sept autres, dans ses écoles primaires.

Elle a également travaillé pour le département d'information vietnamien du Service de télévision publique (PTS), le principal radiodiffuseur de service public de Taïwan, et a participé à de nombreux forums où elle a incité les étudiants de la diaspora à apprendre leur langue maternelle.

La langue vietnamienne est désormais une matière majeure dans plus de 40 Universités de Taïwan. On dénombre 272 000 travailleurs vietnamiens à Taïwan, dont environ 120.000 femmes vietnamiennes mariées à des Taïwanais et plus de 27.000 étudiants vietnamiens.

VNA/CVN