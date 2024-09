La vitalité de la langue vietnamienne en France et au Royaume-Uni

Répondant à une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en France, l'enseignante Nguyên Giang Huong a déclaré que le vietnamien était enseigné non seulement dans la communauté mais aussi dans les universités de Bordeaux car cette ville recense une grande communauté vietnamienne et de nombreux amis français aimant le Vietnam.

Depuis 30 ans, l'Association d'amitié franco-vietnamienne de Bordeaux maintient l'enseignement du vietnamien avec 4 à 5 cours, attirant 40 à 50 étudiants chaque année. Par ailleurs, l'Association Liên Viêt, le Conseil d'administration de la pagode Liên Hoa, ou l'Association catholique... organisent également de nombreux cours bénévoles de langue vietnamienne, principalement pour les enfants de 6 à 12 ans de Bordeaux et ses environs.

Pour les apprenants, leur but de l’apprentissage du vietnamien est différent. Si Anne Rose, une Française d'origine vietnamienne, étudie le vietnamien depuis 10 ans pour pouvoir communiquer avec tous les membres de sa famille, le Français Arnaud Jehanne qui a voyagé au Vietnam cinq fois, est déterminé à maîtriser le vietnamien pour communiquer avec ses amis au Vietnam.

Conscient que la communauté vietnamienne de Bordeaux et de région Nouvelle Aquitaine est assez importante et que son besoin d'apprendre le vietnamien est assez fort, la direction de l'Université Bordeaux Montaigne a décidé d'inclure cette langue dans le cursus de l'école depuis 2018. Antoine Ertlé, directeur de la Cité des langues étrangères, du français et de la francophonie (CLEFF), à l'Université Bordeaux Montaigne, a indiqué que la CLEFF enseigne actuellement 26 langues étrangères, dont le vietnamien. Les étudiants apprennent non seulement la langue mais aussi la culture vietnamienne. Depuis cette année scolaire, la CLEFF a mis en place un programme de formation mixte, en présentiel et en ligne, permettant aux étudiants de la région et de toute la France d’apprendre à distance.

Lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur vietnamien en France, Dinh Toàn Thang, Antoine Ertlé a émis l'espoir de signer des accords de coopération avec des écoles du Vietnam pour des échanges d'étudiants.

Au Royaume-Uni, deux cours de vietnamien en ligne de l'Association des Vietnamiens au Royaume-Uni (VAUK) et de l'école de langue vietnamienne VietSchool London de l’organisation Vietnamese Family Partnership (VFP) ont été inaugurés le 8 septembre.

Avec près de 20 ans d’enseignement du vietnamien aux Vietnamiens d’outre-mer, l’école de langue vietnamienne VietSchool London est l’une des plus anciennes organisations d’enseignement du vietnamien à Londres. Chaque année, cette école dispense des cours à plus de 100 apprenants, pour la plupart des enfants vietnamiens nés au Royaume-Uni.*

En plus, la VAUK en coopération avec l’Association de liaison des Vietnamiens d'outre-mer (ALOV) et l'Université des langues étrangères de l'Université nationale de Hanoï pour développer un programme d'enseignement du vietnamien pour les enfants vietnamiens d'outre-mer. Lancé en juin, le programme d'enseignement gratuit du vietnamien en ligne de la VAUK a attiré 350 apprenants, devenant ainsi l'un des programmes d'enseignement du vietnamien à l'étranger avec le plus grand nombre de participants. D’une durée de près de deux ans, ce programme comprend 17 cours dispensés gratuitement par des professeurs de l'Université des langues étrangères de l'Université nationale de Hanoi. Le programme comprend également des camps d'été annuels pour offrir aux apprenants des expériences linguistiques et culturelles dans leur pays d'origine.

Vu Ngoc Phuong, PDG d'EV360online, un centre d'enseignement de la langue vietnamienne en ligne pour les enfants au Royaume-Uni et en Europe, a déclaré que le centre conçoit des petites classes de 4 à 6 élèves. À ce jour, EV360online a enseigné à environ 300 enfants de 4 à 17 ans au Royaume-Uni, en France et dans certains autres pays européens.

À côté de l’enseignement du vietnamien, les organisations communautaires du Royaume-Uni organisent également de nombreux événements culturels tels que des cours sur la culture vietnamienne, des ateliers de traduction de poésies, l’accueil du Nouvel An lunaire, un concours des poésie en vietnamien... pour créer des opportunités aux jeunes Vietnamiens nés au Royaume-Uni de pratiquer leur langue maternelle.

