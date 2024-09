Cérémonie en l'honneur de la langue vietnamienne au Laos

>> Inauguration d'une Faculté de langue vietnamienne au Laos

>> Inauguration d'un centre d'enseignement de la langue vietnamienne au Laos

>> Truong Van Phuong et son parcours d’enseignement du vietnamien au Laos

Photo : VNA/CVN

C'est un événement important pour faire en sorte que la Journée d'honneur de la langue vietnamienne devienne progressivement un jalon essentiel dans la vie culturelle et spirituelle des Vietnamiens au Laos.

Dans son discours d'ouverture, le chargé d'affaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, Phan Minh Chiên, a souligné la nécessité d'ambassadeurs passionnés de la langue maternelle pour inspirer, diffuser et encourager son enseignement, son apprentissage et sa pratique au sein de la diaspora et parmi les amis internationaux.

La cérémonie comprenait un concours dans lequel les organisateurs ont posé des questions couvrant les cultures et les peuples du Vietnam et du Laos. Les concurrents ont été mis au défi de répondre au plus grand nombre de questions possible.

Ils ont également pu profiter de spectacles culturels donnés par des enfants de la communauté vietnamienne vivant et travaillant au Laos.

À cette occasion, l'ambassade a décerné des satisfecit et cadeaux à trois candidats qui ont atteint la finale du concours 2024 "Recherche d'ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger", organisé par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer du ministère des Affaires étrangères.

Parmi eux, Lanny Phetnion, professeur lao à l'Université nationale du Laos, a été honoré en tant que premier étranger à remporter ce concours.

VNA/CVN