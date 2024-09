Les Vietnamiens résidant au Laos soutiennent les victimes du typhon Yagi

Le vénérable Thich Minh Quang, gérant de la pagode, a déclaré que la tempête avait causé d’énormes dégâts, endommageant et inondant des maisons et des infrastructures, entraînant d’importantes pertes en vies humaines et en biens. Les cultures, le bétail et les fermes piscicoles ont été dévastés, et de nombreuses zones restent isolées en raison des routes et des ponts endommagés.

Photo : VNA/CVN

La pagode a appelé la communauté vietnamienne au Laos, les entreprises locales et les philanthropes à offrir leur soutien. L’appel a été publié sur les réseaux sociaux, encourageant les Vietnamiens vivant et travaillant au Laos à faire des dons pour aider à la fois leur pays d’origine et les zones touchées au Laos.

Au soir du 10 septembre, la pagode avait reçu des centaines de millions de dôngs de donateurs. Le conseil d’administration de la pagode prévoit de distribuer les dons aux organismes de coordination de l’aide au Vietnam et au Laos.

En outre, Star Telecom (Unitel), une coentreprise entre Viettel Global JSC du Vietnam et Lao Asia Telecom, a versé 500 millions de kips (près de 23.000 USD) au ministère lao du Travail et de la Protection sociale pour soutenir les provinces touchées ces derniers temps par les inondations au Laos.

VNA/CVN