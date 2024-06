Un responsable de Dà Nang reçoit l'Ordre de la liberté du Laos

>> Dà Nang renforce la coopération judiciaire avec le Laos

>> Le Vietnam participe à des réunions régionales des hauts officiels au Laos

>> Développement de circuits touristiques entre Thanh Hoa et Houaphan (Laos)

Autorisé par le Premier ministre lao, le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province de Sékong, Leklai Sivilay, a remis la décoration à Tran Phuoc Son.

Le responsable lao a déclaré que le Laos et le Vietnam restaient unis et cohésifs de la période de guerre d’hier à celle de développement socio-économique d’aujourd’hui, tout comme leurs localités.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang a aidé Sékong dans son développement socio-économique, notamment dans les domaines du tourisme, du commerce, du développement des infrastructures et de la formation des ressources humaines. Cette province du Laos chérit ce précieux soutien et déploiera des efforts constants pour continuer à intensifier la coopération bilatérale, a-t-il déclaré.

De son côté, Trân Phuoc Son a exprimé son honneur de recevoir l'Ordre Issara de troisième classe du Laos, s'engageant à poursuivre ses efforts pour maintenir la solidarité et promouvoir les liens de coopération entre le Vietnam et le Laos ainsi qu'entre Dà Nang et les localités du Laos.

L'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Laos constituent des relations privilégiées et durables. Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam, de la ville de Dà Nang en particulier, attachent toujours de l'importance et entretiennent toujours cette amitié traditionnelle, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que Dà Nang jouissait d'une coopération fructueuse avec les provinces du Sud et du Centre du Laos, dont Sékong. Il a également apprécié l'attention et la coordination du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et des autorités Sékong pour les programmes de soutien, d'échange et de coopération entre les deux localités.

VNA/CVN