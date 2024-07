Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération en matière de sport

Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, et le ministre russe des Sports, Mikhaïl Vladimirovitch Degtyarev, ont signé un protocole d’accord de coopération dans le sport lors de leur récente réunion à Moscou.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de jeudi 4 juillet, les ministres ont reconnu le bon développement d’une telle collaboration basée sur l’amitié traditionnelle de longue date entre le Vietnam et la Russie et ont convenu de créer un groupe de travail sur la coopération sportive bilatérale.

Afin de promouvoir une coopération substantielle en matière de sport et d’éducation physique, les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail sur la coopération sportive bilatérale qui sera dirigé par les vice-ministres vietnamiens et russes et rassemblera des agences spécialisées et tiendra des réunions annuelles à tour de rôle.

Le Vietnam a proposé à la Russie de créer des conditions favorables pour l’entraînement de ses athlètes en Russie, notamment dans des disciplines telles que la boxe pour les années 2024 et 2025, et l’athlétisme en 2025.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir la participation de leurs athlètes aux événements sportifs respectifs. En outre, elles se sont engagés à se soutenir mutuellement au sein des organisations sportives internationales et des forums sportifs mondiaux.

Le ministre russe a salué l’engagement actif des athlètes vietnamiens dans les tournois organisés par la Russie, tandis que son homologue vietnamien a profité de l’occasion pour féliciter la Russie pour ses réalisations sportives significatives.

VNA/CVN