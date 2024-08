Des timbres sur les trésors en céramique du Vietnam

Photo : CTV/CVN

La collection de timbres sur les Trésors nationaux en céramique émise par le ministère de l’Information et de la Communication (MIC), et la Poste du Vietnam vise à honorer et présenter les valeurs exceptionnelles de ces patrimoines du pays.

Auparavant, le MIC avait lancé deux séries sur le même thème des Trésors nationaux : l’une sur les objets en bronze, diffusée le 1er octobre 2018, et l’autre sur les objets en or, sortie le 31 juillet 2021. Chacune de ces séries comprenait quatre échantillons.

De précieux messagers du passé

Cette troisième collection, créée par le peintre Nguyên Du, de la Poste du Vietnam, présente quatre échantillons : le pot en céramique de Dâu Ram, les vases en terre cuite de Long Thanh, le vase en terre cuite de Nhon Thành, et le vase en céramique incrusté marron. La collection est disponible sur le réseau postal du 28 juillet au 30 juin 2026. Les trois premiers échantillons sont vendus au prix de 4.000 dôngs chacun, tandis que le dernier est proposé à 6.000 dôngs. Chaque exemplaire a une dimension de 37 x 37 mm.

Le pot en céramique de Dâu Ram, reconnu Trésor national en décembre 2018, est actuellement exposé au Musée provincial de Quang Ninh (Nord). Il date de la fin de la civilisation de Phùng Nguyên, il y a plus de 3.000 ans, et a été découvert en 1998 sur le site archéologique de Dâu Ram dans la commune de Hoàng Tân, ville de Quang Yên, province de Quang Ninh. Ce vase unique est un témoignage précieux du passé.

Photo : CTV/CVN

La collection de vases en terre cuite de Long Thanh, également reconnue Trésor national en décembre 2018, est conservée au Musée général de la province de Quang Ngai (Centre). Elle comprend 18 objets découverts sur le site archéologique de Long Thanh, dans la province de Quang Ngai. Ces pièces possèdent une valeur artistique exceptionnelle et reflètent l’habileté des artisans de la civilisation de Sa Huynh (1.000 av. J.-C. - fin du IIe siècle apr. J.-C.) ainsi que le développement de l’artisanat de la terre cuite de l’époque.

Le vase en céramique de Nhon Thành, classé trésor national en décembre 2018, est conservé au Musée municipal de Cân Tho (Sud). Découvert sur le site archéologique de Nhon Thành à Cân Tho, il s’agit d’un vase à bec verseur presque intact datant de la civilisation d’Oc Eo (du Ier au VIIe siècle apr. J.-C.). Il représente un produit culturel important, illustrant une période de développement florissant du delta du Mékong et du Sud en général.

Le vase en céramique incrusté marron, inscrit dans la liste des trésors nationaux depuis décembre 2016, est la propriété du Musée national d’histoire du Vietnam. Découvert sur le site des vestiges du Temple de la dynastie des Trân (1226-1400), datant des XIIIe-XIVe siècles dans le nord de la province de Nam Dinh (Nord), il témoigne de l’importance culturelle de cette période.

Photo : CTV/CVN

Valeurs culturelles uniques

Le peintre Nguyên Du, auteur de ces timbres, a déclaré que les images utilisées avaient été fournies et autorisées par les musées précités. Son travail artistique est un moyen efficace de promouvoir et préserver les valeurs culturelles uniques de la céramique au Vietnam.

Les trésors nationaux sont des objets d’une grande valeur historique, culturelle et artistique pour le pays. Chaque pièce est un patrimoine précieux, contenant des messages du passé et les quintessences de la culture vietnamienne riche et diversifiée, reflétant la longue histoire du peuple vietnamien. Ils sont évalués par le Conseil national du patrimoine culturel et soumis au Premier ministre pour reconnaissance, puis soigneusement préservés pour être transmis aux générations futures.

Découverte de la culture vietnamienne par les timbres Une collection de timbres sur les théiers a été émise le 21 mai dernier par la Poste du Vietnam et le ministère de l’Information et de la Communication. Conçue par le peintre Nguyên Du, la collection illustre la coutume vietnamienne de la dégustation du thé et met en avant les collines de thé de Long Côc, dans la province de Phu Tho (Nord). Cette collection est disponible sur le réseau postal jusqu’au 31 décembre 2025. Le 1er juin 2024, ledit ministère et la Poste du Vietnam ont également publié le set de timbres “Contes de fées vietnamiens : un bambou aux cent nœuds” visant à diffuser les valeurs humaines profondes et les leçons significatives des célèbres contes anciens vietnamiens. Les quatre modèles, conçus par le peintre Lê Khanh Vuong, illustrent des personnages très expressifs et des paysages détaillés. Cette collection est disponible sur le réseau postal jusqu’au 31 décembre 2025. Auparavant, le ministère avait publié de nombreux jeux de timbres sur le thème des contes populaires, des contes de fées et des légendes du pays.

Linh Thao - Thanh Hà/CVN