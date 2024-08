Le 15e jour du 7e mois lunaire, fête traditionnelle des minorités ethniques à Lào Cai

Dès les premiers jours du 7 e mois lunaire, les minorités ethniques de la province septentrionale de Lào Cai préparent des rituels pour accueillir la pleine lune. Pour les habitants des montagnes, le jour de la pleine lune de ce mois est considéré comme l'une des fêtes les plus importantes après le Têt (Nouvel An lunaire).

Photo : baolaocai.vn/CVN

À cette occasion, les croyances populaires et les riches coutumes et traditions de chaque ethnie sont clairement exprimées. Outre les similitudes, des caractéristiques uniques et distinctives se manifestent également.

Pour les Giay, le Têt du 7e mois lunaire a lieu l'après-midi du 14e jour de ce mois. Pour préparer ce Têt, la famille de Liêng Thi Mai (ethnie Giay, commune de Côc San, ville de Lào Cai) prépare les ingrédients pour confectionner le bánh rom, souvent appelé "hau peng" - un gâteau traditionnel indispensable pour les offrandes aux ancêtres, avec d'autres mets tels que : poulet bouilli, porc, riz gluant cinq couleurs, soupe...

Photo : VNA/CVN

Les étapes pour préparer un bánh rom ne sont pas simples : il faut préparer des feuilles de bananier séchées, du riz gluant, réaliser la garniture, puis confectionner et cuire le gâteau à la vapeur. Il existe deux types de garnitures pour ce gâteau : salée et sucrée. Pour la garniture salée, Mme Mai utilise souvent des cacahuètes cuites à la vapeur, qu'elle pile et fait sauter avec des oignons.

Préserver les spécificités ethniques

Pour les Tày, le jour de la pleine lune du 7e mois lunaire est une période importante dans le cycle de production de l'année. C'est le moment où les Tày achèvent la récolte du riz printanier et sèment le riz pour la saison suivante. Chaque famille organise donc une fête pour célébrer, brûler de l'encens, et souhaiter un bon temps et une bonne récolte pour l'avenir. Le jour de la pleine lune du 7e mois lunaire, presque toutes les familles des Tày consomment de la viande de canard.

Les familles choisissent deux gros canards, un mâle et une femelle, qu'elles abattent et font bouillir pour offrir en sacrifice à leurs ancêtres. Le canard bouilli, entier ou découpé en morceaux, est ainsi présenté pour le culte des ancêtres.

Outre le canard bouilli, le plat typique des Tày est le canard grillé aux fruits de mac mât (Clausena indica). La saison des fruits du mac mât a lieu généralement fin juin et début juillet chaque année. Cet arbre pousse à l'état sauvage dans les montagnes ou les zones rocheuses. Le canard grillé aux fruits de mac mât est devenu une spécialité appréciée par de nombreuses personnes.

Photo : Laocaitv.vn/CVN

Les Nùng du district frontalier de Muong Khuong considèrent le 14e jour du 7e mois lunaire comme le jour de la pleine lune. Cependant, les habitants célèbrent cette fête dès les premiers jours du 7e mois lunaire. En particulier, le 14e jour, les membres de chaque famille se rassemblent et préparent des offrandes pour honorer leurs ancêtres. Le jour de la pleine lune, chaque famille donne deux œufs de poule bouillis teintés en rouge à chaque enfant, afin de souhaiter qu'ils grandissent en bonne santé, aient une bonne vie et une famille heureuse.

Pour la communauté ethnique minoritaire de Lào Cai, le jour de la pleine lune du 7e mois lunaire est à la fois une occasion de prier pour un climat favorable et une bonne récolte, ainsi qu'une opportunité pour les familles de se réunir et de commémorer les ancêtres. Cette fête est une tradition précieuse, conservée depuis des milliers d'années par les habitants locaux.

Thu Phuong/CVN