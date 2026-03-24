Musée des beaux-arts : une exposition en l’honneur du défunt peintre Hoàng Sùng

Le public a l’occasion d’admirer, du 23 au 31 mars au Musée des beaux-arts du Vietnam, près de 60 tableaux du défunt peintre Hoàng Sùng à travers l’exposition intitulée "L’âme rurale".

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L’exposition est organisée par la famille du défunt peintre Hoàng Sùng, en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Vietnam, l’Association des beaux-arts du Vietnam et l’organisateur May Living, à l’occasion du centenaire de sa naissance (1926 - 2026).

Les œuvres de ce peintre présentent au public les nuances brunes, tantôt profondes tantôt légères, empreintes de mystère, du limon du fleuve Rouge, les marchés montagnards voilés de brume, ainsi que l’image des femmes laborieuses du delta du Nord, à travers les techniques de prédilection de l’artiste : la laque, la soie et le papier dó (rhamnoneuron balansae).

Création de centaines de laques

Parmi les 60 œuvres exposées, on a le plaisir de découvrir 29 laques du peintre Hoàng Sùng. Ses laques se distinguent par un style simple et ample, permettant au visiteur de ressentir la beauté de la vie quotidienne des gens modestes qui l’entouraient.

Après sa retraite, le peintre Hoàng Sùng a consacré tout son temps à la création, en particulier à la laque. Il a créé des centaines d’œuvres de formats moyens et grands. Nombre d’entre elles ont été présentées lors d’expositions à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville ainsi que dans de nombreux pays à travers le monde. Parmi les plus représentatives figurent les laques Chợ vùng cao (Marché montagnard) et Mùa hoa nhãn (Saison des fleurs de longanier). En particulier, l’œuvre Marché montagnard a reçu une mention honorable à l’Exposition nationale des beaux-arts en 1995. Pour sa part, l’œuvre Về bản (Retour au village) - réalisée à la gouache - a obtenu le prix du Comité national de l’Union des associations de littérature et d’arts du Vietnam en 1997.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Vuong Duy Biên, ancien vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, a partagé que, dans le processus de développement de la peinture vietnamienne, le peintre Hoàng Sùng fut un artiste aux contributions constantes et durables. Il appartient à la génération de peintres qui ont consacré toute leur vie au travail artistique, laissant un héritage marqué d’une empreinte singulière, où le spectateur perçoit une démarche créative sincère, une pensée plastique épurée et une profondeur émotionnelle intimement liée à la vie du peuple vietnamien. Né sur la terre de Hung Yên, Hoàng Sùng fut dès son enfance nourri dans un environnement éducatif rigoureux…

Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture, la famille du peintre Hoàng Sùng a offert au Musée des beaux-arts du Vietnam l’une de ses œuvres.

En 1991, ses œuvres furent pour la première fois exposées sur la place du Louvre à Paris ; elles devinrent un pont reliant l’âme rurale du pays aux amis du monde entier.

De nombreuses œuvres de cet artiste sont présentes dans des collections privées au Vietnam, en France, aux États-Unis, au Japon, en Indonésie, en Suède, en Allemagne et en République tchèque.

Pour ses contributions, ce défunt peintre a reçu de nombreux Ordres et médailles.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN