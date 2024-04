Des meubles vietnamiens à la Milan Design Week

L'ambassadeur Duong Hai Hung a félicité deux entreprises vietnamiennes que sont le Centre de promotion de l’investissement et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) et l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA) pour leurs premiers pas réussis dans la présentation de produits d'ameublement vietnamiens à la Semaine du design de Milan, où de grandes marques et designers du monde entier sont réunis.

Photo : VGP/HA

En outre, l'ambassadeur a encouragé les entreprises à mener une bonne coopération avec les acheteurs en Italie et, plus généralement, en Europe, afin de renforcer leur présence sur le marché européen.

D’une superficie de 360 m², le Pavillon du Vietnam, organisé par l’ITPC et la HAWA, expose des meubles en bois et des objets artisanaux de 35 entreprises vietnamiennes. Il est ouvert du 16 au 21 avril.

Le Vietnam est le 6e fabricant mondial de meubles. Cette première participation à la Milan Design Week est une étape importante pour renforcer la présence de la filière vietnamienne des meubles et produits artisanaux sur le marché international.

VNA/CVN