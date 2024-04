Des membres du Parti parlent du personnel pour le XIVe Congrès national du Parti

>> Il faut mener à bien le travail du personnel pour le XIVe Congrès du Parti

>> La sélection des cadres : question centrale du travail du personnel du Parti

Du haut de ses 41 ans d’appartenance au Parti, Lê Van Thiên, ancien directeur du Centre de formation continue de la province de Binh Duong, qui habite dans le quartier de Phu Loi, ville de Thu Dâu Môt, a exprimé son accord avec le point de vue sur "la Patrie avant tout".

La préparation du personnel pour le XIVe Congrès national du Parti doit être effectuée avec soin pour s’assurer de sélectionner des personnes animées par l’idéal révolutionnaire, dotées de capacités et qualités morales, a-t-il proposé.

Mais il est regrettable qu’il y ait des dirigeants indignes dans les rangs du Comité central du Parti pour le mandat 2020-2025, ce qui affecte la réputation du Parti et la confiance du peuple, a-t-il déploré.

Il s’est dit persuadé que le Parti sé lors du nouveau mandat, le Parti fera preuve de clairvoyance et de sagesse pour sélectionner les personnes loyales envers le Parti, le pays et les intérêts nationaux.

Les personnes haut placées sont tenues de mettre les intérêts nationaux au-dessus de toutes autres considérations, de faire preuve de loyauté envers les principes et les objectifs du Parti, de respecter strictement les règles et politiques du Parti, de ne jamais aller à l’encontre de la confiance que le peuple leur a accordée, a-t-il déclaré.

Abondant dans ce sens, Nguyên Van Ven, ancien vice-président de l’Association des vétérans de la province de Binh Duong, a souligné l’importance de construire un Comité central du Parti, un Politburo et un Secrétariat du Comité central du Parti forts et véritablement unis autour du leader du Parti, capables d’assumer les tâches politiques du Parti et dignes de la confiance et des attentes du peuple.

Dans son discours prononcé lors de la première réunion du sous-comité du personnel du XIVe Congrès national du Parti, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a cité les paroles du président Hô Chi Minh qui a affirmé que "les cadres sont la racine de tout travail", "tout succès ou échec est dû aux bons ou aux mauvais cadres", "la formation des cadres est l’œuvre originelle du Parti".

Selon le chef du Parti, les membres du Comité central du Parti doivent être véritablement inébranlables tout en possédant suffisamment de caractère, de vertu, d’intelligence et de prestige pour résoudre les problèmes de niveau stratégique ainsi que les situations complexes liées à la construction nationale, au développement et à la défense ainsi qu’à la survie du régime de manière opportune, juste et efficace.

Le XIVe Congrès national du Parti, prévu au premier trimestre de 2026, devra faire le bilan de cinq ans de mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, mais aussi définir les orientations de développement du pays pour la période 2026-2031 et en même temps, faire le bilan de 40 ans de rénovation nationale.

