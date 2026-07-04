L'autorité électorale péruvienne proclame Keiko Fujimori gagnante de la présidentielle

Keiko Fujimori, du parti péruvien Force populaire, a remporté l'élection présidentielle du 7 juin, a proclamé Roberto Burneo, président du Jury national des élections.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Au nom du Jury national des élections, je proclame officiellement Mme Keiko Fujimori présidente de la République et son ticket présidentiel élu par la volonté souveraine du peuple péruvien", a-t-il dit lors d'une cérémonie officielle.

Selon les résultats officiels publiés par l'Office national des processus électoraux, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori a recueilli plus de 50% des voix.

Elle entamera son mandat de cinq ans le 28 juillet, avec Luis Galarreta comme premier vice-président et Miguel Torres comme deuxième vice-président.

Xinhua/VNA/CVN