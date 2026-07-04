L'autorité électorale péruvienne proclame Keiko Fujimori gagnante de la présidentielle

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|La candidate de droite Keiko Fujimori, vainqueure de la présidentielle au Pérou, le 24 juin 2026 à Lima.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Au nom du Jury national des élections, je proclame officiellement Mme Keiko Fujimori présidente de la République et son ticket présidentiel élu par la volonté souveraine du peuple péruvien", a-t-il dit lors d'une cérémonie officielle.
Selon les résultats officiels publiés par l'Office national des processus électoraux, la fille de l'ancien président Alberto Fujimori a recueilli plus de 50% des voix.
Elle entamera son mandat de cinq ans le 28 juillet, avec Luis Galarreta comme premier vice-président et Miguel Torres comme deuxième vice-président.
Xinhua/VNA/CVN