Des liens étroits avec le peuple renforcent le leadership du PCV

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a joué un rôle de premier plan tout au long de l’histoire et du développement du pays, sa force durable reposant sur des liens étroits avec le peuple, a déclaré Patrik Köbele, président du Parti communiste allemand (DKP).

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Allemagne, Patrik Köbele a partagé sa vision du leadership du PCV et des orientations de développement du Vietnam à l’approche du XIVe Congrès national du PCV.

Il a affirmé que le PCV a joué un rôle central dans la lutte historique du Vietnam pour la libération nationale, menant le peuple à se libérer de la domination impérialiste et coloniale. Au-delà de son rôle de chef de guerre, le PCV a également joué un rôle déterminant dans la reconstruction nationale d’après-guerre, guidant le pays à travers d’immenses épreuves vers le redressement et le développement.

Patrik Köbele a souligné que les conséquences durables de l’agent orange/dioxine, qui continuent d’affecter le Vietnam aujourd’hui, illustrent de manière frappante l’ampleur des ravages subis par le pays. Dans ce contexte, les progrès du Vietnam en matière de redressement et de développement socio-économiques apparaissent particulièrement significatifs et louables, a-t-il déclaré.

Évaluant les indicateurs socio-économiques récents du Vietnam, le président du DKP s’est dit particulièrement intéressé par l’augmentation de l’espérance de vie dans le pays, qui a dépassé les 70 ans. Il a relevé l’objectif fixé dans le projet de rapport politique au XIVe Congrès national du PCV, à savoir porter l’espérance de vie moyenne à environ 75,5 ans d’ici 2030. Ces réalisations et ces objectifs, a-t-il affirmé, témoignent clairement de l’orientation humaniste d’une société dirigée par le parti.

Dans de nombreux pays, a observé Patrik Köbele, l’amélioration de la qualité de vie et de la longévité n’est pas toujours considérée comme une priorité absolue, les politiques de développement ayant tendance à privilégier les indicateurs de croissance économique.

Dans cette perspective, il a souligné l’importance du rôle de leader du PCV, qui ne s’exerce pas uniquement par des décisions administratives, mais repose sur une relation étroite avec le peuple. Ce lien étroit, a-t-il insisté, est la source fondamentale de la force dirigeante du parti.

Partageant ses impressions personnelles, Patrik Köbele s’est dit particulièrement impressionné par les documents préparés pour le XIVe Congrès national du PCV.

Il a noté qu’ils témoignent d’un fort esprit d’introspection et d’autocritique au sein du PCV, notamment par l’accent mis sur la prévention de la corruption et autres phénomènes néfastes. De tels problèmes, a-t-il averti, peuvent gravement compromettre les relations entre le Parti et le peuple, et une fois ces relations fragilisées, le rôle dirigeant du Parti est inévitablement remis en question.

Il a insisté sur la nécessité de préserver à tout prix une relation stable et durable entre le Parti et le peuple, qu’il a décrite comme le fondement indispensable à la réussite du développement du Vietnam.

Selon le président du DKP, les objectifs énoncés dans les documents reflètent profondément un modèle de développement axé sur le peuple. Il a affirmé que c’est précisément ce dont le monde a besoin à l’heure où les foyers de conflit se multiplient et où les normes juridiques internationales sont confrontées à de sérieux défis. Dans ce contexte, la voie de développement du Vietnam constitue une référence positive, a-t-il souligné.

Patrik Köbele a exprimé sa confiance et son espoir que le congrès adoptera des décisions judicieuses, ouvrant la voie à un développement durable non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour l’humanité tout entière.

VNA/CVN