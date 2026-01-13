icon search
Un sénateur américain souhaite poursuivre l’élargissement de la coopération avec le Vietnam

À l’approche du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam prévu du 19 au 25 janvier 2026, le sénateur américain Steve Daines a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général Tô Lâm ainsi qu’au peuple vietnamien, exprimant son souhait de continuer à coopérer avec le Vietnam dans les années à venir.

Le sénateur américain Steve Daines (gauche) et le secrétaire général du Parti, Tô Lâm. 
Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Dans sa lettre, le sénateur Steve Daines a indiqué avoir été vivement impressionné par sa visite au Vietnam en mars 2025. Il a apprécié les échanges avec le secrétaire général sur les relations bilatérales et s'est dit confiant quant aux importantes opportunités de coopération à l’avenir.

Le sénateur a également fait savoir que le Sénat des États-Unis venait d’adopter la Résolution 321 marquant le 30e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, résolution qu’il a co-parrainée en décembre 2025. Il a, à cette occasion, réaffirmé l’importance que les États-Unis accordent à leurs relations d’amitié avec le Vietnam et leur volonté de poursuivre l’élargissement du partenariat bilatéral dans les années à venir.

VNA/CVN

