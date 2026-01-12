Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement

Durant le XIII e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV), le pays a enregistré des résultats économiques "très positifs", avec une croissance entre 5 et 6% en moyenne annuelle, une performance élevée par rapport à la moyenne régionale et mondiale, a déclaré le journaliste argentin Gastón Fiorda, de la Radio nationale argentine.

Photo : Diêu Huong/VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Buenos Aires, à la veille du XIVe Congrès national du PCV, il a souligné que ces cinq dernières années, le pays a réalisé des progrès économiques et sociaux, malgré un contexte mondial marqué par la pandémie de COVID-19, les conflits armés dans plusieurs régions et la guerre commerciale.

Selon l’analyste, la stabilité politique et sociale, ainsi que la capacité à maintenir la croissance économique dans un environnement international incertain, témoignent de l’efficacité du leadership du PCV et de l’État vietnamien.

Il a particulièrement insisté sur les résultats de la phase de reprise post-pandémique, avec des taux de croissance élevés qui ont placé le Vietnam parmi les principales économies d’Asie. Durant cette période, la taille de l’économie a continué de croître, le PIB nominal a dépassé 400 milliards de dollars et le revenu par habitant a progressé de manière constante.

Gastón Fiorda a également noté que l’inflation restait maîtrisée, que la stabilité macroéconomique était préservée et que les exportations continuaient de croître, consolidant ainsi la position du Vietnam parmi les économies les plus ouvertes au monde.

Cette situation a été renforcée par un flux constant d’investissements directs étrangers (IDE), témoignant de la confiance des investisseurs internationaux dans le climat des affaires du pays.

L’expert argentin a considéré que ces résultats indiquaient que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase de son développement, caractérisée par la restructuration de l’État vers une administration plus efficace, une utilisation sélective et judicieuse des ressources et une orientation des investissements vers des secteurs prioritaires tels que l’industrie manufacturière, la technologie, la transition écologique et la transformation numérique.

Il a également salué le rôle de la jeunesse vietnamienne, notamment des générations nées après la guerre, dont l’ouverture d’esprit, la forte capacité d’intégration internationale et le potentiel à devenir un moteur essentiel de la croissance durable future ont été mis en avant.

Sur le plan extérieur, Gastón Fiorda a qualifié la politique de "diplomatie du bambou", mise en œuvre lors du XIIIe Congrès du Parti, de l’un des plus grands succès du pays. Elle a permis au Vietnam de préserver son indépendance et son autonomie tout en développant avec souplesse ses relations avec des partenaires clés tels que l’Union européenne, la Chine et les États-Unis.

Selon lui, cette approche pragmatique, fondée sur le dialogue et la capacité d’adaptation aux priorités mondiales, a renforcé le rayonnement international du Vietnam et consolidé sa position de partenaire fiable dans les chaînes d’approvisionnement et la coopération commerciale.

Concernant la lutte contre la corruption, le journaliste argentin a salué la détermination et les résultats obtenus ces cinq dernières années, soulignant que la sanction des hauts fonctionnaires impliqués dans des affaires de corruption avait eu un impact social significatif et renforcé la confiance du public.

Enfin, il a exprimé l’espoir que le XIVe Congrès national du PCV maintiendrait la continuité de ces politiques stratégiques au cours des cinq prochaines années, permettant ainsi au Vietnam de consolider les progrès accomplis.

