Quand les Vietnamiens d’outre-mer se donnent rendez-vous à Truong Sa

>> Des Vietnamiens d'outre-mer visitent Truong Sa et la plate-forme DK1

>> La diaspora vietnamienne contribue au verdissement de Truong Sa

>> Des Vietnamiens d'outre-mer visitent Truong Sa et la plate-forme DK1

>> À Truong Sa, le Têt aux confins des flots

Photo : CTV/CVN

Chaque année, les navires de la Marine vietnamienne fendent les flots en direction de l’archipel de Truong Sa, embarquant à leur bord non seulement des soldats en mission, mais aussi l’espoir et l’attachement profond de nombreux Vietnamiens établis aux quatre coins du monde. Malgré la distance, Truong Sa demeure un repère essentiel, un lieu où se cristallise l’amour inaltérable pour la patrie. Des expéditions chargées d’émotion aux initiatives concrètes menées à l’étranger, la diaspora vietnamienne exprime, à sa manière, un soutien indéfectible à ceux qui veillent sur les confins maritimes du pays.

Un lien indéfectible avec la terre natale

Chaque année, des délégations de Vietnamiens de l’étranger embarquent à bord des navires de la Marine nationale pour un périple unique vers Truong Sa. L’instant où l’hymne national résonne dans l’air marin, où les larmes se mêlent aux embruns salés lors des retrouvailles avec les soldats en poste, témoigne de l’attachement viscéral qui unit ces expatriés à leur pays d’origine.

Cette ferveur patriotique se traduit par des actions concrètes en faveur du développement de Truong Sa. Nguyên Manh Dông, vice-président du Comité d’État chargé des Vietnamiens de l’étranger au ministère des Affaires étrangères, souligne l’engagement croissant de la diaspora : "Depuis plus de vingt ans, dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 36, nous constatons une implication de plus en plus forte des Vietnamiens d’outre-mer. Parallèlement, l’attention portée par l’État et le Parti envers cette communauté n’a cessé de croître, tout comme le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale. La diaspora est aujourd’hui pleinement consciente de sa responsabilité dans le développement du pays et dans la consolidation de sa position".

Des actions concrètes pour Truong Sa

Les initiatives de la diaspora ne se limitent pas aux simples messages de soutien. De l’envoi de dons matériels et de lettres aux soldats jusqu’aux investissements dans l’éducation et la santé, les Vietnamiens du monde entier - d’Australie, des États-Unis, de France, d’Allemagne, de République de Corée, du Japon, de Singapour et de Malaisie - contribuent activement à améliorer les conditions de vie sur l’archipel.

Grâce à ces efforts, des écoles modernes ont vu le jour, les enfants disposent de livres et de jouets, les équipements médicaux se perfectionnent, et les infrastructures énergétiques, notamment les panneaux solaires, permettent un quotidien plus confortable aux habitants et aux soldats en poste.

En 2024, la communauté vietnamienne en Malaisie a collecté plus de 88 millions de dôngs pour le programme "Trường Sa xanh" (Truong Sa Vert), initiative portée par la Marine vietnamienne. Trân Thi Chang, présidente de l’Association d’amitié Malaisie - Vietnam, confie que les Vietnamiens établis en Malaisie ont également préparé des cadeaux personnels destinés aux militaires et aux insulaires. Parmi eux, une guitare ukulélé offerte par le jeune Lê Nguyên Luu An, élève vietnamien en Malaisie, pour égayer le quotidien des soldats de l’archipel.

L’intérêt pour Truong Sa ne se limite pas aux générations plus âgées. De plus en plus de jeunes Vietnamiens expatriés s’investissent dans des programmes de sensibilisation, à travers des conférences, des camps d’été et des échanges culturels. Ces initiatives leur permettent de mieux comprendre les enjeux de la souveraineté maritime et de renforcer leur fierté nationale.

Nguyên Công Sơn, étudiant vietnamien en République de Corée, partage son émotion après un voyage à Truong Sa : "Ce voyage m’a profondément marqué. J’ai réalisé que la défense de la souveraineté maritime ne se limite pas aux leçons d’histoire ou aux médias. C’est une réalité vécue chaque jour par nos soldats. Voir leur engagement et leur quotidien a été une expérience inoubliable de ma jeunesse. Je suis reconnaissant envers ces hommes et femmes qui, jour et nuit, protègent notre pays. Je ressens plus que jamais l’amour et le soutien indéfectible que chaque Vietnamien, où qu’il soit, porte envers Hoàng Sa et Truong Sa".

L’instant où leurs pieds foulent le sol des îles de Truong Sa, où leurs mains effleurent cette terre tant aimée, les Vietnamiens de la diaspora ressentent un mélange puissant de fierté et d’émotion. Témoin du courage de ceux qui y vivent, ils repartent avec une conscience encore plus aiguë de la nécessité de préserver cet héritage commun et de transmettre leur amour pour la patrie.

Malgré l’éloignement géographique, la diaspora vietnamienne reste profondément attachée à Truong Sa, symbole de souveraineté et d’unité nationale. Comme le ressac inlassable des vagues, l’amour pour cette terre insulaire continue de battre au rythme du cœur de chaque Vietnamien, où qu’il soit dans le monde.

NDEL/VNA/CVN