Le Vietnam avertit des risques d’immigration pour ses ressortissants aux États-Unis

Les autorités vietnamiennes ont émis un avis aux personnes étudiant et travaillant aux États-Unis, les invitant à la vigilance concernant les visas, les cartes vertes et les questions liées à l’entrée sur le territoire. Cet avertissement fait suite aux récentes expulsions de ressortissants de divers pays.

L’ambassadeur Hoàng Anh Tuân, consul général du Vietnam à San Francisco, en Californie, a publié samedi 22 mars cet avertissement sur Facebook. Il s’adressait aux étudiants, travailleurs, résidents et personnes envisageant de demander un visa d’entrée.

L’avis exhorte les personnes à respecter certaines recommandations afin d’éviter d’éventuelles complications liées aux visas ou à l’entrée sur le territoire.

Photo : VNA/CVN

Informations sur la carte verte : Assurez-vous que votre carte verte est toujours valide, car son expiration peut entraîner un refus de retour aux États-Unis. Si votre carte verte est valide, évitez tout déplacement inutile hors des États-Unis pour éviter toute complication.

Contenu sensible : Évitez de partager ou de publier des contenus politiquement sensibles, discriminatoires ou extrémistes sur les réseaux sociaux. Abstenez-vous d’aborder ces sujets dans des groupes privés, car ces activités peuvent faire l’objet d’une surveillance.

Conformité aux visas : Ne dépassez pas la durée de validité de votre visa, même d’un seul jour, car cela peut entraîner une interdiction d’entrée de cinq ans. Respectez toutes les lois locales, car toute infraction pourrait avoir une incidence sur vos futurs renouvellements de visa ou votre capacité à revenir aux États-Unis.

Gestion des données : Évitez de supprimer des informations sensibles de vos appareils avant d’entrer aux États-Unis, car cela pourrait éveiller des soupçons de tentative de dissimulation de preuves.

Participation à des manifestations : Abstenez-vous de participer à des manifestations ou à des rassemblements, sauf si vous êtes citoyen américain, car cela pourrait être perçu comme un abus de droit lié aux visas.

Le consulat général a récemment constaté plusieurs cas d’étudiants, de chercheurs et de résidents, y compris des titulaires de cartes vertes, qui se sont vu refuser l’entrée, voir leur visa révoqué ou risquer leur expulsion en raison d’infractions mineures aux lois sur l’immigration ou de préoccupations liées à la sécurité nationale.

Un cas notable concerne un scientifique français qui s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis au début du mois alors qu’il se rendait à une conférence. Les autorités ont découvert sur ses appareils électroniques des messages privés critiquant la politique de recherche de l’administration Trump. Bien que l’enquête ait finalement été abandonnée, le scientifique avait déjà été expulsé, ce qui a gravement compromis sa carrière.

Une professeure adjointe et médecin de l’Université Brown a été expulsée de Boston vers le Liban après que des agents fédéraux ont découvert des photos de l’ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sur son téléphone portable. Les services des douanes et de la protection des frontières ont interprété ces images comme une preuve de soutien au Hezbollah, malgré ses affirmations selon lesquelles ses liens étaient religieux plutôt que politiques. Malgré un excellent parcours professionnel et le soutien de la communauté médicale locale, elle s’est vu refuser l’entrée et a été expulsée.

Il est conseillé aux personnes souhaitant entrer aux États-Unis de faire preuve de prudence et d’agir de manière responsable en toutes circonstances. En cas de problème juridique, il est crucial de contacter rapidement les missions diplomatiques vietnamiennes aux États-Unis pour obtenir soutien et assistance.

VNS/VNA/CVN