Vietschool : une passerelle vers les racines vietnamiennes pour les jeunes générations en Australie

Photo : VNA/CVN

Pour les jeunes apprenants, maîtriser le vietnamien est bien plus qu’acquérir une nouvelle compétence : c’est un retour aux sources, un pont qui les relie à leur terre ancestrale.

Trân Hông Vân, pédagogue expérimentée qui enseigne l'interprétation et la traduction à l'Université Western Sydney, explique que l'apprentissage du vietnamien permet à ces enfants de communiquer avec leurs grands-parents et leurs familles, tout en approfondissant leur compréhension des riches traditions, coutumes et valeurs de leur pays d’origine.

Motivée par sa passion et son expérience du projet VietSpeech à l'Université Charles Sturt, qui étudiait comment les Vietnamiens en Australie conservent leur langue maternelle, Trân Hông Vân a fondé Vietschool pour renouveler l'enseignement du vietnamien grâce à des méthodes pédagogiques innovantes, dans le but de préserver la langue pour les générations futures.

L'approche de Vietschool est dynamique et engageante. Les cours en ligne, les spectacles culturels et les partenariats avec l'Association des chercheurs et experts Vietnam - Australie (Vietnam - Australia Scholars & Experts Association - VASEA) ont rendu l'apprentissage du vietnamien plus interactif et accessible. Grâce à des jeux, de courts clips vidéo et des activités ludiques, les enfants s'immergent dans la culture, les paysages et les festivals vietnamiens, enrichissant ainsi leur vocabulaire et leur sensibilité culturelle.

Le président de la VASEA, le Professeur Nghiêm Duc Long, a dévoilé son projet d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les cours. Cette technologie de pointe permettra la reconnaissance vocale et la correction de la prononciation, permettant même aux apprenants d’adopter l’accent régional de leurs parents, préservant ainsi l'identité culturelle vietnamienne tant au niveau national que local.

Nguyên Tuân Nghia, expert en IA et membre de la VASEA, a partagé la vision de la VASEA d'étendre ces cours à l’échelle mondiale, rendant ainsi l’enseignement du vietnamien accessible aux enfants vietnamiens du monde entier.

Trân Hông Vân a exprimé sa gratitude pour le soutien des gouvernements vietnamien et australien, lequel permettra de promouvoir une communauté vietnamienne forte et soudée, prête à renforcer les liens économiques, culturels et politiques entre les deux nations.

VNA/CVN