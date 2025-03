Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, rencontre la communauté vietnamienne en Indonésie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a visité dimanche 9 mars l’ambassade du Vietnam et a rencontré le personnel des agences de représentation et la communauté vietnamienne en Indonésie, dans le cadre de sa visite d'État dans le pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie Ta Van Thông a informé le leader du Parti du travail de l’ambassade, des relations entre le Vietnam et l’Indonésie et des affaires liées à la communauté vietnamienne en Indonésie.

Selon le diplomate, bien que la communauté reste de taille modeste, avec plus de 500 membres, certaines entreprises vietnamiennes ont réussi à établir leurs marques et à se faire une place sur le marché local. Parallèlement, de nombreux ressortissants travaillent pour des organisations internationales et régionales telles que le Secrétariat de l’ASEAN et l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA).

Source de motivation

L’ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN, a souligné l’importance historique de la visite du secrétaire général Tô Lâm au Secrétariat de l’ASEAN, qui coïncide avec le 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN.

Les représentants de la communauté ont exprimé leur confiance dans le fait que la position internationale croissante du Vietnam constitue une source de motivation, inspirant les Vietnamiens d’outre-mer à rester connectés à leurs racines. Ils ont également exprimé leur gratitude pour le soutien continu du Parti et de l’État aux communautés vietnamiennes à l’étranger, en particulier en Indonésie.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que sa visite en Indonésie revêt une importance particulière, se déroulant alors que les deux pays célèbrent 70 ans de relations diplomatiques, que le Vietnam célèbre 30 ans d’adhésion à l’ASEAN et que les deux pays commémorent les 80 ans de leur fondation. Ces étapes contribuent à renforcer l’amitié traditionnelle qui a été cultivée par les partis, les gouvernements et les peuples des deux pays, y compris la communauté vietnamienne en Indonésie.

En les informant des réalisations socio-économiques du pays au cours des dernières années, il a souligné que sous la direction du Parti, avec la détermination de l’ensemble du système politique et des personnes de tous horizons, dont 6 millions de Vietnamiens résidant à l’étranger, ainsi que le soutien des amis internationaux, le Vietnam se dirige vers un objectif de croissance à deux chiffres.

Partie indissociable de la Patrie

Il a également salué la communauté vietnamienne en Indonésie qui, bien que plus petite que dans certains autres pays, a travaillé avec diligence, a réussi dans les affaires et a apporté des contributions positives à la société d’accueil.

Le Parti et l’État ont toujours considéré les Vietnamiens résidant à l’étranger comme une partie indissociable de la Patrie, avec des politiques ont été mises en place pour les aider à obtenir un statut juridique solide, à stabiliser leur vie et à s’intégrer dans la société de leurs pays de résidence tout en renforçant la grande solidarité nationale et en répondant aux préoccupations et aux difficultés des expatriés.

Il a noté que lors de ses prochaines discussions avec les dirigeants indonésiens, il demandera de continuer à assurer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, étudier, travailler et s’intégrer de manière active et responsable, contribuant ainsi au développement du pays de résidence et aux relations bilatérales.

À cette occasion, la secrétaire générale Tô Lâm a également tenu une brève réunion avec des représentants de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ASEAN.

VNA/CVN