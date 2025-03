Parcours international de la photographe Hoài Vu-Bender

Ancienne journaliste et rédactrice pour l’émission en anglais de la Voix du Vietnam, Hoài Vu-Bender s’est tournée vers la photographie artistique, qui lui a valu de nombreux prix internationaux et la participation à divers événements artistiques en Allemagne.

Hoài Vu-Bender est une photographe vietnamienne basée à Limburg, en Allemagne. En 2018, elle a cofondé avec Jenny Hanh, une photographe vietnamienne vivant en Italie, la communauté Vietnam Newborn Photographers (VNNP), spécialisée dans la photographie de nourrissons et de familles. Elle mène également un projet personnel intitulé “Far Yet Near, Strange Yet Dear”, à Limburg et Hanoï.

En 2024, Hoài Vu-Bender a participé à la Semaine de la création Design Hanoi (du 9 au 17 novembre) et a organisé le 18 octobre une conférence pour VNNP à Hô Chi Minh-Ville, aux côtés de la photographe polonaise Malgorzata Sulewska Czarnecka, spécialiste du portrait artistique d’enfants.

Sujets de prédilection : la famille et les enfants

Avant sa carrière en photographie, ceux qui connaissaient Hoài Vu-Bender en tant que journaliste ou traductrice ne l’auraient jamais imaginée devenir une photographe accomplie. Son parcours vers cet art est pour le moins inattendu.

À son arrivée en Allemagne, elle commence par capturer des paysages et des moments du quotidien pour raconter sa vie à sa famille restée au Vietnam. Avec la naissance de ses enfants, elle devient une “mamarazzi”, toujours prête à immortaliser leurs moindres instants. Un jour, l’école de son enfant annonce la venue d’un photographe pour réaliser des portraits. Enthousiaste à l’idée d’avoir des clichés professionnels, elle est pourtant déçue par le résultat : des enfants figés, des sourires forcés. Elle se demande alors comment un photographe professionnel peut produire de telles images.

Déterminée à comprendre, elle se forme en ligne et se familiarise avec le fonctionnement des studios de photographie en Allemagne. Elle remarque que ceux-ci adoptent un style souvent classique et rigide, bien différent des approches plus modernes et créatives qu’elle avait vues au Vietnam ou aux États-Unis. Cette prise de conscience la pousse à se lancer. En 2015, elle réalise son premier shooting avec deux enfants d’amis : un garçon de cinq ans et un bébé de six mois. Ses photos rencontrent un franc succès, et la mère des enfants, émue par la beauté des clichés, commence à faire connaître son travail.

Avec Jenny Hanh, Hoài Vu-Bender fonde Vietnam Newborn Photographers (VNNP), un réseau dédié aux photographes spécialisés dans la photographie de nourrissons, de maternité et de famille. Ensemble, elles organisent des ateliers avec des photographes internationaux et encouragent les échanges culturels et professionnels entre le Vietnam et le reste du monde. L’artiste espère que la photographie newborn dans son pays natal continuera de se développer grâce à cette communauté.

Poursuivre sa passion

Si son parcours peut sembler fluide, devenir photographe professionnelle, en particulier dans ce domaine, n’a pas été sans défis. Au début, elle privilégie les séances en extérieur, persuadée que la nature suffit à créer de magnifiques images. Cependant, le climat imprévisible de l’Allemagne, alternant pluie, soleil et froid, complique cette approche.

Alors que la photographie newborn gagne en popularité à l’échelle mondiale, Hoài Vu-Bender décide de se former auprès de Kelly Brown, une photographe australienne de renom. Elle s’exerce d’abord avec les enfants de ses amis et, faute de studio, réalise ses séances directement chez ses clients, souvent dans des espaces exigus. Le processus est long et exigeant : entre l’installation du matériel et la gestion des bébés qui pleurent, certaines séances deviennent particulièrement éprouvantes. À un moment, elle envisage même d’abandonner.

C’est alors que son mari lui apporte son soutien et lui propose d’aménager une pièce de leur maison en studio. Elle investit alors du temps et des ressources dans sa formation, suivant des ateliers auprès de spécialistes en photographie newborn, maternité et fine art. Progressivement, elle affine son approche, maîtrisant l’art de composer des portraits épurés où chaque détail compte, et développe son propre style.

Une photo réussie ne se limite pas à l’esthétique ou à la technique. Selon elle, la clé d’une belle image réside dans l’émotion qu’elle transmet. Chaque cliché doit raconter une histoire et susciter une réaction chez celui qui le regarde. Que ce soit un sourire naturel d’un enfant ou une émotion subtile dans le regard d’un bébé, elle cherche à capturer des instants authentiques qui touchent le spectateur.

“Une photo ne se résume pas à la lumière, à la couleur et à la pose. Ce qui compte le plus, c’est l’émotion qu’elle communique”, explique-t-elle. Convaincue que chaque image doit saisir un instant unique et sincère, l’artiste accorde une attention particulière aux expressions et aux émotions de ses sujets, cherchant à créer des portraits qui résonnent profondément avec ceux qui les contemplent.

Malgorzata Sulewska Czarnecka, photographe polonaise, décrit Hoài Vu-Bender comme “une personne chaleureuse et talentueuse”. Selon elle, l’artiste ne se contente pas de photographier des gens ; elle crée de véritables œuvres d’art, animées par une énergie créative et un souci du détail impressionnant. Malgorzata, qui a eu le plaisir de collaborer avec elle lors du talk-show de VNNP, a été séduite par ses compétences et sa passion pour son métier.

Un talent reconnu par ses pairs

Bùi Thi Thu Hiên, cofondatrice de la plateforme Art Culture Hanoi, loue également l’énergie positive de Hoài Vu-Bender et sa capacité à raconter des histoires fascinantes sur les lieux qu’elle a visités et les personnes qu’elle a rencontrées. “La photographe utilise ses compétences pour inspirer les jeunes photographes et les aider à développer leur talent”, souligne-t-elle.

Bien plus qu’une photographe talentueuse, Hoài Vu-Bender est une source d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent comprendre l’art de la photographie et capturer l’essence même de l’humanité à travers l’objectif. Grâce à son expertise et à son engagement, elle a su créer une communauté florissante de photographes newborn au Vietnam et au-delà. Elle continue de partager son art et ses connaissances, tout en poursuivant son propre parcours artistique à travers des projets qui tissent des liens entre cultures et histoires personnelles.

