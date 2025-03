L’Association des intellectuels vietnamiens en Belgique et au Luxembourg voit le jour

Le soir du 20 mars, heure locale, dans la capitale du Luxembourg, l'Association des Intellectuels Vietnamiens en Belgique et au Luxembourg (ViLaB) a été officiellement lancée. Cet événement solennel s'est déroulé en présence du vice-Premier ministre permanent, Nguyên Hoà Binh, et de l'ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Nguyên Van Thao.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, le Docteur Phùng Quôc Tri, scientifique au Centre d'étude de l'énergie nucléaire et président de la ViLaB, a présenté la mission de l'association, à savoir mettre en relation les intellectuels vietnamiens résidant en Belgique et au Luxembourg, à concrétiser le potentiel de coopération entre le Vietnam et l'Union européenne, et à promouvoir le développement durable.

Selon ses propos, la ViLaB poursuit trois objectifs stratégiques. Premièrement, établir un forum dédié aux sciences et aux technologies, à l'innovation, à l'éducation, à l'économie et à la culture. Deuxièmement, encourager la coopération en matière de recherche scientifique, de transfert de technologies et d'application des initiatives dans le monde réel et dans les affaires. Enfin, favoriser la coopération scientifique et technologique, ainsi que dans d'autres domaines clés, entre le Vietnam et la Belgique, le Luxembourg et l'ensemble de l'Europe.

Les activités de l'association s'articulent autour de quatre piliers principaux : la transformation numérique et les hautes technologies, les énergies renouvelables, nucléaires et les technologies vertes, la médecine et les biotechnologies, ainsi que l'éducation, le soutien à l’intégration internationale et le développement des entreprises.

Portant le message "Promouvoir la coopération - Élargir les connaissances - Connecter l'avenir", la ViLaB s'engage à bâtir une communauté intellectuelle puissante, tout en apportant des connaissances mondiales au Vietnam et en améliorant l'image dynamique du pays sur la scène internationale, a déclaré Phùng Quôc Tri.

La ViLaB compte actuellement plus de 150 experts et intellectuels en Belgique et au Luxembourg.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie marquant la fondation de la ViLaB s'est tenue dans le cadre d’un colloque des experts financiers vietnamiens au Luxembourg, à l'occasion de la visite du vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh, du 20 au 22 mars dans ce pays. Cet événement visait à promouvoir la coopération dans la construction, l'exploitation et le développement des places financières au Vietnam.

Lors de l’événement, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a souligné que le Vietnam entre dans une phase de préparation pour une nouvelle ère de développement. Dès 2026, l’économie vietnamienne devrait enregistrer un taux de croissance annuel d’au moins 10%. Pour 2045, en l’honneur du 100e anniversaire de sa fondation, le Vietnam a pour objectif de devenir un pays développé avec un revenu par habitant de 17.000 dollars, soit trois fois plus élevé qu’aujourd’hui.

Pour réaliser ces objectifs, le vice-Premier ministre a souligné le rôle des intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger comme l'une des forces motrices importantes pour le développement national. Il a proposé une stratégie de formation systématique des ressources humaines financières, dans le cadre de laquelle des experts vietnamiens pourraient être envoyés pour faire des études au Luxembourg, puis retourner au Vietnam pour travailler dans deux places financières importantes, à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

VNA/CVN