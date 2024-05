Singapour promeut un nouvel état d'esprit dans les communications publiques

Photo : MSCI/CVN

Lawrence Wong a été cité par les médias locaux comme ayant déclaré après avoir annoncé la composition de son nouveau Cabinet lundi 13 mai - deux jours avant sa prestation de serment en tant que prochain Premier ministre - que le gouvernement singapourien tenait fréquemment des conférences de presse pendant la pandémie de COVID-19 à communiquer au public.

À un moment donné, des conférences de presse hebdomadaires ont été organisées pour donner au public des mises à jour fréquentes sur la situation du COVID-19 et les dernières mesures visant à contrôler la pandémie.

Lawrence Wong a déclaré qu'il trouvait ces séances "utiles", même s'il n'avait pas l'intention de tenir des conférences de presse à une telle fréquence.

Il a également expliqué la raison pour laquelle le ministère des Communications et de l'Information (MCI) a été renommé Ministère du développement numérique et de l'information (MDDI), ce qui, a-t-il dit, n'était « pas simplement un exercice de changement de nom ».

Concernant la création du Bureau de la nation intelligente et du gouvernement numérique (SNDGO) et de l'Agence gouvernementale de technologie (GovTech) relevant du Cabinet du Premier ministre, il a déclaré que le SNDGO et GovTech ont pris la tête de certaines initiatives de numérisation, mais que le MCI existant.

Plutôt que de le faire séparément, il était préférable, sur le plan administratif, de regrouper ces efforts dans le cadre d'une stratégie numérique nationale cohérente, a déclaré Lawrence Wong.

La stratégie couvrira également de nouveaux domaines comme l'intelligence artificielle et d'autres technologies numériques, a-t-il ajouté, affirmant que le nouveau nom reflète ce nouvel état d'esprit et cette nouvelle orientation.

La ministre des Communications et de l'Information, Joséphine Teo, a déclaré que le changement de nom en MDDI est une décision significative et opportune pour refléter le portefeuille numérique plus large du ministère et reconnaître les nouvelles opportunités et défis de l'ère numérique.

Elle a ajouté que le ministère nouvellement nommé supervisera la cybersécurité et la réglementation de l'infrastructure numérique, de la protection des données et du contenu en ligne, ainsi que pilotera le développement et l'application des technologies et des capacités numériques.

Le changement de nom de MCI en MDDI entrera en vigueur le 8 juillet.

VNA/CVN