Au moins huit morts dans le super typhon qui frappe les Philippines

Les autorités philippines ont rapporté le 18 novembre que le typhon Man-yi avait tué au moins huit personnes et en avait blessé trois autres après avoir touché le pays au cours du week-end.

Photo : Bangkokpost/CVN

La tempête a frappé l'île de Catanduanes dans la nuit du 16 novembre avant de toucher l'île de Luzon dans l'après-midi du 17 novembre, déclenchant des inondations et des glissements de terrain sur son passage.

Le président Ferdinand Marcos Jr. a assuré que des opérations de sauvetage étaient en cours dans les zones isolées et a promis une aide aux résidents déplacés qui manquent d'outils de préparation des aliments et d'accès à l'eau potable.

Les responsables de Catanduanes ont averti que les pannes de courant pourraient durer des mois en raison des dommages importants causés aux poteaux électriques. À Baler, une ville côtière de la province d'Aurora, les autorités locales et les habitants s'efforcent de dégager les arbres tombés, les débris et les routes et voies navigables bloquées.

Le typhon Man-yi s'est considérablement affaibli en traversant la région montagneuse de Luzon, se transformant en dépression tropicale en traversant la mer de l'Est et en se dirigeant vers le Vietnam le 18 novembre.

Au cours des dernières semaines, cinq typhons ont fait au moins 163 morts, déplacé des milliers de personnes et provoqué des destructions massives de récoltes et de bétail. Plusieurs provinces ont déclaré l'état de calamité en raison des dégâts considérables.

