Un cours de formation pour les travailleurs de la lutte contre les mines

Photo : VNA/CVN

Durant jusqu'au 28 avril, le cours est organisé par le Centre national de lutte contre les mines du Vietnam (VNMAC), l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Il s'agit de la première activité de renforcement des compétences dans le cadre de ce projet et un tâche obligatoire et prioritaire nécessaire avant de commencer les opérations, pour assurer que toutes les forces engagées comprennent bien la lutte contre des mines et la contamination par les munitions non explosées (UXO) dans trois provinces centrales de Quang Ngai, Binh Dinh, et Thua Thiên Huê.

Au cours de la formation, les participants acquerront une connaissance approfondie sur les questions liées aux UXO, la gestion des données, la qualité de la détection et du déminage des UXO, et la gestion financière, entre autres, pour assurer une exécution cohérente du projet et minimiser les risques.

Dans son discours d'ouverture, le directeur général adjoint du VNMAC, le colonel Lê Quang Hop, a indiqué que le VNMAC, la KOICA et le PNUD ont collaboré pour réaliser avec succès le projet d'action contre le Projet de lutte contre les mines République de Corée - Vietnam (KVMAP) entre 2018 et 2021. Suite au succès de ce projet, les trois partenaires continuent de coopérer pour mettre en œuvre l'action contre les mines dans le cadre du projet de lutte contre les mines pour le Village de la paix Vietnam - République de Corée, contribuant ainsi au développement socio-économique et apportant la paix et la sécurité aux habitants de Binh Dinh, Quang Ngai, et Thua Thiên Huê.

Le nouveau projet est financé par le gouvernement sud-coréen via la KOICA et reçoit un soutien technique du PNUD. Le gouvernement vietnamien et le ministère de la Défense ont confié la coordination de la mise en œuvre du projet au VNMAC.

Le projet sera réalisé de 2024 à 2026 avec l'objectif de mener une étude technique sur environ 15.000 ha de terrains, tout en recherchant et en nettoyant environ 6.000 ha de zones contaminées par des UXO dans ces trois provinces.

