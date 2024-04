L’ASEAN renforce sa coopération en matière de propriété intellectuelle

La 72 e réunion du Groupe de travail de l’ASEAN sur la coopération en matière de propriété intellectuelle (AWGIPC) et les réunions connexes se tiennent par l’Office de la propriété intellectuelle (IPO) du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, du 22 au 26 avril, dans la ville de Dà Nang (Centre).

Photo : VNA/CVN

Le Plan d’action de l’ASEAN en matière de propriété intellectuelle pour la période 2016-2025 et la coopération dans ce domaine au sein des États membres de l’ASEAN et de ses partenaires tels que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Office européen des brevets (OEB) et l’Office japonais des brevets (JPO) figurent en bonne place à l’ordre du jour.

Le directeur de l’IPO, Luu Hoàng Long, a exprimé en ouverture son espoir que l’ASEAN devienne une région créative possédant un avantage concurrentiel dans le monde, ajoutant que l’AWGIPC a bien joué son rôle dans l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre des plans d’action de l’ASEAN sur la propriété intellectuelle pour concrétiser les objectifs du bloc régional en matière de propriété intellectuelle énoncés dans le plan de la Communauté économique de l’ASEAN.

Le responsable s’est déclaré convaincu que l’ASEAN continuera de mettre en œuvre efficacement son plan d’action pour 2026-2025 et à en construire un plan pour l’après-2025.

Photo : VNA/CVN

Saluant la participation du Timor Leste à la réunion en tant qu’observateur, il a espéré que le pays s’engagera activement dans l’AWGIPC et contribuera au développement du système de propriété intellectuelle et à l’intégration de la région.

Le président de l’AWGIPC, Xaysomphet Norasingh, a déclaré qu’inspiré par ses réalisations, l’ASEAN devra s’efforcer de résoudre les défis et de saisir les opportunités, souhaitant que les membres de l’ASEAN coopèrent pour renforcer les capacités de propriété intellectuelle, contribuant ainsi au développement du système régional de propriété intellectuelle.

D’autres événements organisés en marge de la réunion comprennent la 15e réunion du Comité de propriété intellectuelle de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande et une cérémonie en l’honneur de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle (26 avril).

L’AWGIPC a été créé sur la base de l’Accord-cadre de coopération en matière de propriété intellectuelle entre les États membres de l’ASEAN adopté lors du 5e Sommet de l’ASEAN à Bangkok en 1995. Le groupe a construit, mis en œuvre et évalué les activités de coopération en matière de propriété intellectuelle de l’ASEAN en plusieurs phases.

À ce jour, il a réalisé 81% des initiatives et activités du plan d’action de l’ASEAN pour la période 2016-2025, tout en affirmant le rôle central du bloc régional dans les mécanismes de coopération avec les organisations et partenaires internationaux.

VNA/CVN