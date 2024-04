Des destinations pour se rafraîchir et se divertir lors de ces quelques jours de congé

À l'occasion des jours fériés du 30 avril et du 1 er mai, ce sont cinq jours de congé cette année qui laissent le choix aux touristes du Sud entre circuits longs ou destinations touristiques célèbres et nombreuses de la région méridionale.

Photo : VNA/CVN

Plusieurs festivals artistiques et sportifs sont prévus dans des villes et provinces du Sud pour servir au mieux les touristes à l’occasion de ces jours fériés.

La ville de Vung Tàu et de nombreuses autres localités de la province de Bà Ria-Vung Tàu prévoient l’accueil de nombreux touristes et Vung Tàu s’anime grâce au festival de la ville côtière The Maris. L’événement a lieu les 27 et 28 avril avec une quarantaine de groupes et activités variées, adaptées aux différentes tranches d’âge.

Selon les organisateurs, le festival The Maris offre aux locaux comme aux touristes l’occasion de s'immerger dans un espace touristique à l’atmosphère culturelle très riche avec des spectacles de danse du lion et du dragon, une exposition de photographie sur la ville de Vung Tàu d’hier et d’aujourd’hui, un espace camping et un cinéma en plein air, des spectacles musicaux, du flamenco, des défilés marins Roadshow, des représentations d'arts martiaux, des spectacles de magie...

À Côn Dao, il y aura une exposition thématique sur les archipels Hoàng Sa, Truong Sa, la mer et les îles sacrées, des activités culinaires, une ascension du mont Thanh Gia et un concours de fabrication et de course de radeaux traditionnels.

Dans le district de Xuyên Môc (province de Bà Ria-Vung Tàu), le festival Charm Fantasea dure cinq jours, du 27 avril au 1er mai. Les visiteurs peuvent participer à des activités de sports nautiques, assister à des spectacles de cirque, à un carnaval, et goûter de bons plats culinaires aux stands de restauration... Le point culminant de cette série d'événements sera le spectacle Fantasea, le soir du 30 avril avec la participation de nombreux artistes célèbres du pays tels que My Linh, Den Vâu, Ngoc Anh, Nguyên Phi Hung, Hoàng Hai, Phuong Ly, Trang Phap, Phuong My Chi, MONO...

Photo : VNA/CVN

La ville côtière de Phan Thiêt organise un carnaval du 27 au 30 avril, offrant aux visiteurs une série d’activités de divertissement passionnantes ainsi que des soirées musicales vibrantes et de somptueux feux d'artifice. Le point culminant du festival est une fête musicale à Bikini Beach, rassemblant de nombreux artistes célèbres et de jeunes chanteurs.

Cette année, l'atmosphère typique du carnaval de Phan Thiêt se pare de couleurs vibrantes et brillantes, d’activités jubilatoires et un festival de rue réunissant des centaines d'artistes et de danseurs fera vibrer la ville côtière entre 17h00 et 19h00, rue Miami et autour de Bikini Beach. Dans la nuit du 30 avril, les visiteurs pourront profiter d’un somptueux feu d'artifice sur Bikini Beach.

Le 30 avril, la province de Binh Thuân a particulièrement investi pour le projet "Wonder Hill". Là, les visiteurs admireront le paysage avec des vues illimitées (360 degrés) sur la mer et le ciel et des vues panoramiques sur les aires de divertissement et les espaces culinaires animés de NovaWorld Phan Thiêt. En parallèle, vous pourrez explorer l’animation de l’Arche de Noé inspiré du navire légendaire qui a sauvé l'humanité du cataclysme. Vous y découvrirez la vie des membres de l’équipage et des animaux sélectionnés pour monter à bord.

Se promener dans une nature préservée

Le parc national Nam Cat Tiên est une forêt tropicale située aux confins des trois provinces de Dông Nai, Binh Phuoc et Lâm Dông. Elle est considérée comme une réserve forestière primitive de biosphère et s’étend sur une superficie de plus de 70.000 ha abritant de nombreuses espèces rares de faune et de flore. Dans l'air chaud du Sud-Est aux premiers jours d'été, cet endroit est une destination absolument idéale pour "échapper à la chaleur" et découvrir l'atmosphère sauvage de cette forêt vierge.

À environ 150 km de Hô Chi Minh Ville, le parc national Nam Cat Tiên aux forêts tropicales intactes et aux espèces animales qui semblent seulement répertoriées dans le livre rouge permet aux visiteurs de se promener dans la forêt, de visiter des camps de sauvetage de la faune, d’admirer des arbres centenaires, de se baigner dans l'eau fraîche d’une cascade ou partir en excursions nocturnes avec des animaux sauvages.

Les visiteurs peuvent prolonger leur séjour dans cette atmosphère sauvage en dormant dans des tentes, en s'asseyant près du feu pour manger de la viande grillée ou en participant à de nombreuses activités des minorités ethniques de la région. Distant de la vie bruyante de la ville, le parc national Nam Cat Tiên est une expérience de voyage vraiment passionnante.

S’amuser sur la prairie de Bù Lanh

Photo : CTV/CVN

Située dans le district de Bù Dang (province de Binh Phuoc, Sud) à environ 150 km de Hô Chi Minh-Ville, la prairie de Bù Lanh est un complexe de nature offerte, aux grandes étendues de prairies verdoyantes avec un lac naturel niché au milieu de forêts vierges…

Bù Lanh comprend près de 20 prairies de différentes tailles pour une superficie totale allant jusqu'à 500 ha. Sans intervention humaine, ces prairies sont toujours lisses, vertes et fraîches.

Au bout des prairies se trouvent de grands lacs aux eaux bleu clair, calmes et jamais taris. Il y a aussi la cascade Voi (Éléphant) avec de gros rochers empilés. La cascade à l’eau de source toujours claire est entourée de forêt verte primitive. Venez profiter de cette nature merveilleuse.

Hoàng Lan/CVN