Discours d'investiture du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm

Le matin du 3 août, à Hanoï, le XIIIe Comité central (CC) du Parti s'est réuni pour présenter les candidatures et élire le secrétaire général du XIIIe CC du Parti. Pham Minh Chinh, membre du Politburo et Premier ministre, au nom du Politburo, a présidé la réunion.

Lors de la réunion, sur la base des règlements du Parti et des orientations de présentation de candidatures du Politburo, le CC a promu le sens des responsabilités, l’esprit de concentration intellectuelle, de discussion démocratique et de respect, et a élu, avec l’unanimité absolue de 100% des voix, Tô Lâm, membre du Politburo, président du Vietnam, au poste de secrétaire général du XIIIe Comité central du Parti.

Le secrétaire général Tô Lâm a prononcé un discours affirmant l'héritage et la promotion des réalisations révolutionnaires construites par le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong et les générations précédentes de dirigeants, ainsi que le maintien de la solidarité et de l'unité. Il a également affirmé sa volonté d’œuvrer, avec le CC du Parti, le Politburo, le Secrétariat, pour diriger l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, organiser avec succès le XIVe Congrès national, promouvoir le ferme développement du pays dans la nouvelle période.

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous le discours d'investiture du secrétaire général du CC du PCV.

Chers camarades du Comité central !

Chers camarades présents au Plénum !

Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement le Politburo pour sa confiance pour m'avoir présenté comme candidat, ainsi que les camarades du CC du Parti pour m'avoir élu et m'avoir confié la responsabilité de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam pour le XIIIe mandat. C'est un grand honneur et aussi une responsabilité glorieuse envers le Parti, le peuple, l'histoire héroïque et millénaire de la nation, et la cause de l'édification et de la défense de la Patrie socialiste en cette nouvelle ère.

Je promets devant le CC, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée, de m'efforcer constamment, avec les camarades du CC, de poursuivre et promouvoir fortement les glorieuses traditions et les expériences précieuses de notre Parti ainsi que les réalisations des Congrès nationaux du Parti, dont le XIIIe Congrès national, de valoriser au mieux "l'esprit d'autonomie, de confiance, de résilience et de fierté nationale", de renforcer continuellement la solidarité et l'unité au sein du Parti et la grande union nationale, de continuer à intensifier l'édification et la rectification du Parti, en prévenant et combattant la corruption et les pratiques malsaines, et de relier la pensée et l'action, la volonté du Parti et le cœur du peuple, de consacrer toute la volonté, les efforts et le dévouement à œuvrer pour un Parti communiste du Vietnam solide et puissant, un Vietnam riche, puissant, démocratique, équitable et moderne, et une vie prospère et heureuse pour le peuple vietnamien. Je promets de me concentrer sur la direction du dressement du bilan des 40 ans de mise en œuvre du Dôi Moi (Renouveau) et des travaux pour organiser avec le succès le IXe Congrès national du Parti, bien préparer les projets de documents du Congrès, les orientations et le travail du personnel de tous les niveaux, d'hériter des importantes réalisations théoriques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam, résumées et définies par des générations de dirigeants du Parti, dont le secrétaire général Nguyên Phu Trong, pour aider le pays à poursuivre son développement intégral dans les temps à venir.

Je suis convaincu que le Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat du Parti du XIIIe mandat seront des collectifs solides et puissants, un noyau rassemblant les forces, conduisant tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée à mettre en œuvre avec succès les préconisations et les lignes directrices du Parti, notamment la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, créant une base solide pour atteindre l'objectif du Vietnam sous la direction du Parti au cours d'une centaine d'année, et en l'honneur des 100 ans de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam, de devenir un pays développé à orientation socialiste d'ici au milieu du XXIe siècle. Les dernières décisions au sein du Parti devraient certainement renforcer sa force, à consolider la solidarité et l'unité, et la confiance du peuple envers le Parti.

J'espère continuer à bénéficier d'une étroite coordination de la part des camarades du CC pour accomplir avec succès les tâches qui m'ont été assignées. Le chemin à parcourir est encore long et semé d'importantes embûches et de défis, mais avec la solidarité, l'unanimité, la promotion de la sagesse, du courage et des décisions fortes et judicieuses du Parti, nous croyons fermement que notre pays se développera de plus en plus et de façon prospère, notre peuple sera de plus en plus prospère et heureux, et notre nation deviendra de plus en plus puissante et prospère, progressant fermement vers le socialisme.

Une fois de plus, je tiens à remercier sincèrement et profondément le Comité central et tout le Parti pour m'avoir confié cette glorieuse responsabilité.

Je souhaite à tous les camarades santé, bonheur et réussite. Merci beaucoup !

VNA/CVN