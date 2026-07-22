AMM-59

Le Vietnam renforce sa coopération avec le Canada et la Nouvelle-Zélande

Poursuivant ses activités en marge de la 59 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes à Manille, aux Philippines, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a rencontré le 22 juillet avec ses homologues canadien et néo-zélandais, Anita Anand et Winston Peters. Ces rencontres visaient à consolider les relations bilatérales tout en renforçant la collaboration dans le cadre de l’ASEAN.

>> Le 59e anniversaire de l'ASEAN : un rôle renforcé et une influence mondiale croissante

>> AMM-59 : le Vietnam réaffirme son engagement pour les droits de l'homme

>> AMM-59 : Le Vietnam formule quatre propositions pour renforcer la solidarité, la résilience et la connectivité

Lors de sa rencontre avec Anita Anand, Lê Hoài Trung a salué l’engagement durable du Canada en faveur de l’ASEAN ainsi que son soutien au Vietnam et aux initiatives vietnamiennes au sein de l’organisation régionale.

Réaffirmant que le Vietnam considère le Canada comme un partenaire important, il a souligné la volonté de Hanoï d’approfondir une coopération concrète afin d’élever prochainement le Partenariat global Vietnam - Canada à un niveau supérieur, à la hauteur de la confiance politique mutuelle, du potentiel de coopération et des intérêts des deux peuples.L

Photo : VNA/CVN

Le ministre vietnamien a proposé aux deux pays de coordonner étroitement leurs efforts afin de concrétiser l’objectif de renforcer leurs relations, notamment par l’intensification des échanges de haut niveau, le maintien des mécanismes de dialogue existants et l’élargissement de la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la défense, de la sécurité, de la formation des ressources humaines hautement qualifiées ainsi que de la coordination dans les enceintes régionales et internationales.

Anita Anand s’est déclarée convaincue que le pays continuerait à jouer un rôle majeur et à apporter une contribution importante aux niveaux régional et international. Elle a réaffirmé le soutien du Canada au rôle central de l’ASEAN et aux mécanismes dirigés par l’organisation, tout en soulignant que le Vietnam constitue un partenaire clé de la politique canadienne à l’égard de l’ASEAN et de la région indo-pacifique.

La ministre canadienne s’est dite favorable à une coordination étroite avec le Vietnam pour préparer de futures visites de haut niveau, accélérer la modernisation du cadre des relations bilatérales et développer la coopération dans les domaines du développement durable, de l’énergie, de l’aérospatiale, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, des sciences et des technologies, de l’éducation, de la formation et des échanges entre les peuples.

Les deux ministres ont également convenu de renforcer leurs consultations stratégiques et leur coordination dans les forums multilatéraux, notamment au sein de l’ASEAN. Anita Anand a salué le rôle du Vietnam en tant que président du Conseil du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026 et futur pays hôte du forum de l’APEC en 2027. Elle a également exprimé le souhait de voir le Vietnam poursuivre son rôle de passerelle en faveur des négociations sur un accord de libre-échange entre le Canada et l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa rencontre avec Winston Peters, les deux responsables se sont félicités des progrès constants enregistrés dans les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, ainsi que dans celles entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande.

Winston Peters a salué le rôle actif, dynamique et efficace du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027. Selon lui, cette contribution favorise le dialogue, renforce la confiance mutuelle et permet un développement plus concret de la coopération.

Il a également souligné la coopération étroite du Vietnam dans le processus d’élévation des relations entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande au rang de Partenariat stratégique global, ainsi que dans l’élaboration des orientations de coopération pour la nouvelle période.

Le Hoai Trung a réaffirmé que le Vietnam continuerait à jouer un rôle de passerelle entre la Nouvelle-Zélande et les États membres de l’ASEAN afin d’assurer la mise en œuvre efficace du Plan d’action ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2026-2030.

Les deux ministres sont convenus de poursuivre les échanges de délégations de haut niveau, d’intensifier la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, de renforcer les liens entre les entreprises, les collectivités locales et les populations, afin d’approfondir davantage le Partenariat stratégique global Vietnam - Nouvelle-Zélande.

Évoquant les questions régionales et internationales, les deux parties ont insisté sur l’importance du rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale, réaffirmé leur soutien au processus de construction de la Communauté de l’ASEAN et à la mise en œuvre effective de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045. Elles sont également convenues de poursuivre leur étroite coordination sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

VNA/CVN