Hô Chi Minh-Ville valorise les sites historiques liés à l’Oncle Hô

À côté du Collège technique Cao Thang, de la maison située au numéro 5 de la rue Châu Van Liêm ou encore du quai Nha Rông - lieux marqués par les pas du jeune Nguyên Tât Thành avant son départ en quête d’une voie pour sauver la nation en 1911, de nombreux espaces liés au souvenir du Président Hô Chi Minh subsistent encore aujourd’hui au cœur de Hô Chi Minh-Ville.

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Dans le flux incessant du développement de Hô Chi Minh-Ville, les lieux liés au Président Hô Chi Minh n’existent pas de manière isolée ; ils s’intègrent à la vie urbaine et forment un véritable "écosystème" mémoriel vivant.

Photo : CTV/CVN

Après la réunification du pays, la route d’environ deux kilomètres longeant la rivière Saïgon et passant devant le quai Nha Rông a été baptisée Nguyên Tât Thành en hommage au Père de la nation. Aujourd’hui, cette artère constitue un axe majeur reliant le centre-ville au Sud de Hô Chi Minh-Ville. Au 1er de la rue Nguyên Tât Thành, le Musée Hô Chi Minh demeure un témoin historique rappelant aux générations futures le point de départ du voyage qui allait changer le destin du peuple vietnamien. Au milieu de l’agitation quotidienne, les habitants ne traversent pas seulement une rue, mais également une part de l’histoire.

En se dirigeant vers le centre animé, on découvre la statue du Président Hô Chi Minh devant le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, sur l’axe piétonnier Nguyên Huê, tourné vers le quai Bach Dang.

L’ouvrage a été inauguré à l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de l’Oncle Hô (19 mai 1890 - 19 mai 2015). Réalisée par le sculpteur Lâm Quang Nới, la statue représente Hô Chi Minh dans une attitude simple et bienveillante, levant la main comme pour saluer affectueusement le peuple vietnamien.

L’ensemble de l’ouvrage mesure 7,2 m de haut, dont 4,5 mètres pour la statue en alliage de bronze et 2,7 m pour le socle. Aujourd’hui, cet espace ouvert accueille de nombreuses activités culturelles et événements majeurs de la ville, attirant également un grand nombre d’habitants et de visiteurs venus s’y promener et prendre des photos.

Une autre œuvre consacrée à Hô Chi Minh, très familière aux habitants de la ville, est la statue Hô Chi Minh avec les enfants. Intitulée officiellement Hô Chi Minh dans la zone de guerre du Viêt Bac en 1951, cette œuvre du sculpteur Diêp Minh Châu est réalisée en bronze rouge, pèse près de neuf tonnes et mesure 3,3 mètres de hauteur. Elle exprime l’immense affection de l’Oncle Hô pour les enfants.

Initialement installée devant le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville à l’occasion du centenaire de sa naissance, elle fut rapidement surnommée par les habitants "la statue de l’Oncle Hô avec les enfants". En 2015, elle a été déplacée dans l’enceinte de la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville. L’espace autour de la statue accueille aujourd’hui des activités éducatives, sportives et récréatives destinées aux jeunes générations, contribuant ainsi à rapprocher les enfants de la figure de Hô Chi Minh et à les encourager à suivre ses enseignements.

Un futur circuit touristique sur les traces de Hô Chi Minh

Ce qui frappe dans ces lieux de mémoire, ainsi que dans les sites évoqués dans la série Sur les traces de Hô Chi Minh, c’est qu’ils ne sont pas séparés de la vie urbaine mais s’y fondent harmonieusement, devenant une composante essentielle du paysage et de la profondeur historique de la ville.

C’est précisément cette présence intégrée au quotidien qui confère à l’image de Hô Chi Minh une vitalité durable : elle ne demeure pas seulement dans les livres d’histoire ou dans la mémoire collective, mais continue de vivre dans chaque battement contemporain de la ville.

Ces lieux sont étroitement liés entre eux et pourraient parfaitement être réunis dans un circuit touristique structuré et cohérent destiné au public vietnamien comme aux visiteurs internationaux. Une telle initiative contribuerait à mieux diffuser la pensée et la morale du Président Hô Chi Minh tout en valorisant la culture et l’histoire de la ville.

Le Dr. Lê Dinh Kha, recteur du Collège technique Cao Thang, estime qu’un tel projet serait particulièrement précieux s’il voyait le jour. "L’École de mécanique d’Asie - aujourd’hui Collège technique Cao Thang - est l’établissement où Hô Chi Minh étudia trois mois avant de partir chercher la voie du salut national. Notre école est tout à fait prête à contribuer et à partager cette histoire", a-t-il déclaré.

Selon lui, ce serait également une excellente occasion de présenter au public les traditions de son établissement ainsi que l’histoire de Saïgon - Gia Dinh - Hô Chi Minh-Ville.

Par ailleurs, la maison située au numéro 5 de la rue Châu Van Liêm, dans le quartier de Cho Lon à Hô Chi Minh-Ville, où Hô Chi Minh vécut neuf mois avant son départ à l’étranger, est aujourd’hui considérée comme incontournable dans le parcours consacré à la découverte de sa vie. Elle fait également partie du circuit touristique Mémoire de Saïgon -Cho Lon.

Les responsables du Centre de services publics et du comité de gestion des sites historiques soutiennent eux aussi l’idée de relier les différents lieux associés au passage du Président Hô Chi Minh à Hô Chi Minh-Ville au sein d’un itinéraire cohérent et structuré. Selon eux, cela permettrait non seulement aux visiteurs d’avoir une vision plus complète de la vie et du parcours révolutionnaire de Hô Chi Minh dans la ville, mais offrirait également une expérience touristique riche en valeurs culturelles et historiques.

Minh Thu/CVN