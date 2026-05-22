Un tronçon de l'escalier de la Tour Eiffel vendu 450.160 euros aux enchères

Un tronçon de l'escalier de la Tour Eiffel composé de 14 marches a été adjugé le 21 mai pour 450.160 euros à un collectionneur français, a annoncé la maison de ventes Artcurial.

>> Fin de la grève à la tour Eiffel, réouverture le 25 février

>> Les anneaux olympiques ont été décrochés de la tour Eiffel

>> En Alsace, l'incroyable montage d'une fidèle réplique de tour Eiffel

Haut de 2,75 mètres, il provient de l'escalier hélicoïdal d'origine de la Dame de fer, datant de 1889, qui reliait les 2e et 3e étages du célèbre monument de Paris.

Issu d'une collection privée, où il est resté plus de 40 ans, ce tronçon était estimé entre 120.000 et 150.000 euros.

En 2016, un tronçon mis en vente par la maison de ventes aux enchères avait été adjugé à 523.800 euros, le record ayant été établi en 2008 à Sotheby's où un acquéreur américain avait déboursé 552.750 euros.

En 1983, l'installation d'un ascenseur entre les deux derniers étages de la Tour avait obligé au démontage et au découpage d'un escalier en 24 tronçons.

Parmi les tronçons vendus cette année-là, "peu sont restés en France et conservés par leurs acquéreurs d'origine", selon Artcurial.

Plusieurs éléments ont rejoint des sites prestigieux à travers le monde : l'un d'eux est installé dans les jardins de la Fondation Yoishii à Yamanashi (Japon), un autre près de la Statue de la Liberté à New York, ou encore à Disneyland. D'autres appartiennent à des collections privées.

Haute de 324 m, la Dame de fer avait été construite par Gustave Eiffel (1832-1923) pour l'Exposition universelle de 1889.

AFP/VNA/CVN