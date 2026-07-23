Le Comic-Con débute en Californie, Marvel y fait son grand retour

Les fans déguisés en super-héros, grands méchants et justiciers masqués sont arrivés à San Diego, en Californie, pour le coup d'envoi jeudi 23 juillet de la nouvelle édition du Comic-Con, marquée cette année par le retour de Marvel.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Fondé en 1970, l'événement est aujourd'hui bien plus qu'une grand-messe de geeks et d'amateurs de bande dessinée. C'est le plus gros festival mondial consacré à la pop culture : il attire des foules immenses et quantité de stars venant promouvoir leurs nouveaux films et séries.

Cette année, des milliers de fans attendent le retour de Marvel, qui était absent l'an dernier.

Lors de sa dernière participation en 2024, le studio avait surpris en annonçant que Robert Downey Jr. reviendrait dans son univers pour incarner le méchant Docteur Fatalis et non Iron Man, super-héros auquel il a prêté ses traits des années durant.

Marvel tiendra sa conférence samedi 25 juillet après avoir dévoilé la première bande-annonce d'"Avengers : Doomsday", dont la sortie est prévue en décembre sous la direction des frères Russo.

Ce nouveau volet de la franchise fait suite aux événements d'"Avengers : Endgame", et réunira les X-Men, les Avengers, les guerriers du Wakanda et les Quatre Fantastiques pour une ultime bataille.

De son côté, le rival DC Studios présentera un aperçu de sa série "Lanterns", qui doit débuter sur HBO le 16 août.

Porté par Kyle Chandler et Aaron Pierre, le feuilleton créé par Chris Mundy, Damon Lindelof et Tom King propose un nouveau regard sur le super-héros Green Lantern.

Située dans une petite ville du Nebraska, la série suit deux détectives bien humains, s'éloignant ainsi de productions comme le film spatial de 2011, dans lequel Ryan Reynolds incarnait le justicier émeraude.

Star Trek fête ses 60 ans

Bien que le Comic-Con soit célèbre pour être la scène privilégiée des super-héros et de la science-fiction, la fête aborde, à travers des dizaines de panels, une grande variété de thèmes.

Apple TV organisera ainsi une conférence de deux heures pour proposer un tour d'horizon des gros titres de son catalogue, en présence de certaines stars.

La comédie horrifique Widow's Bay, portée par Matthew Rhys et forte de 19 nominations aux Emmy Awards, figure aux côtés de "Silo" et Dark Matter parmi les productions que la plateforme de streaming présentera.

Elle devrait également offrir un aperçu de ses films à venir, Mayday, avec Ryan Reynolds et Kenneth Branagh, et Matchbox : The Movie, avec John Cena et Jessica Biel.

Photo : AFP/VNA/CVN

Parmi les autres temps forts attendus de cette édition figurent les avant-premières de Spaceballs : The New One, la suite de "La Folle Histoire de l'espace", parodie culte de l'univers Star Wars remontant aux années 80.

Le Lucas Museum, qui avait l'an dernier fait venir pour la première fois George Lucas (créateur de Star Wars) au Comic-Con, revient lors de cette édition pour dévoiler de nouveaux détails sur ses expositions, quelques semaines avant son ouverture à Los Angeles.

Les milliers de fans qui se rassemblent à San Diego pour acheter des objets de collection, voir leurs idoles, apprendre la narration et les effets spéciaux, et exhiber leurs meilleurs costumes, célèbreront également des productions ayant marqué des générations.

Vendredi 24 juillet, une célébration sera organisée pour fêter les 20 ans du film oscarisé de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe Pan.

Pendant ce temps, des membres de l'équipage de Star Trek atterriront à San Diego pour célébrer samedi leurs 60 ans d'exploration aux confins de l'univers.

"C'est ce qui m'enthousiasme le plus, on m'a dit qu'il y aura des acteurs de toute la franchise et je trouve ça incroyable", a confié Reyna Villalobos, une jeune femme de San Diego.

Le Comic-Con dure jusqu'à dimanche 26 juillet.

AFP/VNA/CVN