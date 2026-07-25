Au Comic-Con, la série tirée du Seigneur des anneaux dévoile le passé des cavaliers noirs

Amazon a fait sensation vendredi 24 juillet au Comic-Con de San Diego, en révélant la bande-annonce de la troisième saison de sa série inspirée par l'univers du Seigneur des Anneaux , qui examine le passé des terribles cavaliers noirs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Nazgûl, ces chevaliers du mal au service de Sauron, le seigneur des ténèbres, ont terrifié les lecteurs de l'œuvre de Tolkien, adaptée au cinéma il y a 25 ans par Peter Jackson. Mais avant d'être des spectres semant l'effroi, ils ont d'abord été de simples hommes.

La nouvelle saison de la série Les Anneaux de pouvoir introduit ces nobles au destin corrompu, en les affublant d'un nouveau nom dans la langue noire : ils deviennent ainsi les Nazgnagnôl, un vocable forgé pour désigner les neuf hommes appelés à devenir les serviteurs de l'Anneau.

Les deux premières saisons du feuilleton ont retracé les machinations de Sauron pour dominer la Terre du Milieu. "Sauron n'a cessé d'étendre ses troupes. (...) Il existe quelques poches de résistance capables de le tenir en échec", a rappelé le co-créateur de la série JD Payne, lors d'une conférence.

La troisième saison se concentrera sur les efforts du seigneur des ténèbres pour forger l'Anneau unique, et emmènera le spectateur au cœur de sa forteresse, a expliqué Charlie Vickers, qui incarne Sauron.

"Il est resté enfermé à Barad-dûr, essayant encore et encore de forger l'Anneau Unique, sans y parvenir. Il est donc désormais totalement déterminé à trouver un moyen d'y arriver", a détaillé l'acteur.

Outre les premières images des Nazgnagnôl en capes noires et couronnes pointues, la présentation a permis d'introduire d'autres personnages qui débarquent dans cette nouvelle saison.

Andrew Richardson incarnera Anarion, une figure clé du royaume du Gondor, et Jamie Campbell Bower prêtera ses traits à Celeborn, un des elfes les plus puissants de la Terre du milieu, époux de la reine Galadriel.

L'acteur a confié avoir "fondu en larmes" lorsqu'il a appris qu'il avait décroché le rôle.

Série sur l'univers Blade Runner

Située plusieurs siècles avant les événements du Seigneur des anneaux, Les Anneaux de pouvoir est considérée comme la série la plus chère de tous les temps. Amazon Prime la présente comme l'un de ses plus gros succès d'audience.

Photo : AFP/VNA/CVN

La plateforme de streaming a également profité du Comic-Con pour donner un aperçu de sa mini-série dystopique Blade Runner 2099, en annonçant qu'elle sera disponible à partir du 25 novembre.

Le feuilleton mettra à l'affiche Michelle Yeoh (oscarisée pour Everything Everywhere All At Once) et Hunter Schafer (vue dans la série Euphoria).

L'intrigue marque "la renaissance d'une ville et celle de tous nos personnages", a expliqué sa créatrice et productrice exécutive, Silka Luisa.

La franchise, où les réplicants, ces êtres biologiques artificiels, coexistent avec les humains, semble "plus d'actualité que jamais", a estimé le producteur Andrew Kosove. "Le futur s'est réalisé", a abondé Mme Luisa.

"Une grande partie de ce que promettait +Blade Runner+ semble désormais immédiat et à portée de main (…) Et pour moi, la grande inconnue est de savoir ce qui se passe lorsque notre époque touche à sa fin. Que se passe-t-il lorsque les humains cessent d'être l'espèce dominante ?", a-t-elle poursuivi.

Parmi les autres événements marquants de la journée, DC Studios a donné un aperçu de Lanterns, nouvelle série sur l'univers du super-héros Green Lantern.

Située dans une petite ville du Nebraska, la série suit deux détectives incarnés par Kyle Chandler et Aaron Pierre. Mais les premières images dévoilées montrent également que l'action se déroulera aussi dans l'espace.

Fondé en 1970, Comic-Con s'est fait connaître comme la grand-messe de geeks et d'amateurs de bande dessinée, avant de s'imposer comme le plus gros festival mondial consacré à la pop culture.

L'événement, qui a débuté jeudi 23 juillet à San Diego, attire des dizaines de milliers de fans. Il se poursuit jusqu'à dimanche 26 juillet.

AFP/VNA/CVN







