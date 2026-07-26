Tunisie : Sidi Bou Saïd inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

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|Des visiteurs se promènent dans une ruelle du village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd, village emblématique dans le Nord de la Tunisie, le 25 juillet 2026.
|Une vue du village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd.
|Une vue du golfe de Tunis depuis le village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd, village emblématique dans le Nord de la Tunisie, le 25 juillet 2026.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN