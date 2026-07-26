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International / Culture
Tunisie : Sidi Bou Saïd inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO

Le village de Sidi Bou Saïd a été inscrit samedi 25 juillet sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial.

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Des visiteurs se promènent dans une ruelle du village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd, village emblématique dans le Nord de la Tunisie, le 25 juillet 2026.
Une vue du village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd.

Une vue du golfe de Tunis depuis le village bleu et blanc de Sidi Bou Saïd, village emblématique dans le Nord de la Tunisie, le 25 juillet 2026.

Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN

#Tunisie #village de Sidi Bou Saïd #patrimoine mondial de l'UNESCO

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