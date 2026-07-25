La suite de Spaceballs, parodie de l'univers Star Wars, débarque au Comic-Con

Venue des confins de la galaxie, l'équipe de Spaceballs : The New One, la suite de la célèbre parodie de Star Wars , a débarqué ce vendredi 24 juillet au Comic-Con de San Diego, en Californie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le réalisateur Mel Brooks, auteur du film original sorti en 1987, n'a pas fait le déplacement. Mais l'Américain, qui vient de fêter ses 100 ans, avait enregistré une vidéo pleine d'humour à l'intention du public de cette grande convention dédiée à la pop culture.

"Je sais que vous faites la queue depuis longtemps, peut-être même depuis des jours, et je voudrais vous demander pourquoi", plaisante-t-il dans l'enregistrement. "Quand j'avais votre âge, le vendredi, je faisais quelque chose qui s'appelait +travailler+."

Sorti en français sous le titre La Folle Histoire de l'espace, Spaceballs tournait en dérision la saga intergalactique de George Lucas et est devenu un film culte pour les fans de science-fiction.

"C'est vous tous, dans cette salle, qui avez permis à +Spaceballs+ de rester vivant toutes ces années", a reconnu M. Brooks. "Alors, du fond du cœur, je tiens à vous dire : merci, les geeks!"

Le réalisateur Josh Greenbaum, chargé de la suite qui sortira en avril 2027, a reconnu que prendre en charge un projet portant la signature de Brooks impliquait "une pression immense".

Mais en même temps, travailler avec Brooks - qui a également joué dans cet opus malgré son âge -, a été une grande source de motivation, selon lui.

Pour l'occasion, Rick Moranis, qui n'était plus apparu au cinéma depuis une trentaine d'années, fait son grand retour pour reprendre son rôle de Lord Casque Noir.

Le public du Comic-Con a réservé une ovation debout à l'acteur de 73 ans.

"J'ai commencé à parler avec Mel d'une suite en 1989, et nous avons continué à en discuter. Je n'étais pas à la retraite, j'étais juste en train de négocier !", a-t-il blagué.

Le Comic-Con se tient jusqu'à dimanche à San Diego, dans le Sud de la Californie.

AFP/VNA/CVN



