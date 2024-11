Russie : un volcan du Kamtchatka devient plus dangereux après trois éruptions

>> Russie : incendie d'un dépôt de carburant à Sotchi, pas de blessés

>> Russie : une explosion à l'académie militaire de Saint-Pétersbourg blesse sept soldats

>> Russie : au moins dix morts dans l'explosion d'une station-service au Daguestan

L'une des éruptions a été particulièrement intense, projetant un panache de cendres à une altitude de onze kilomètres. Elle s'est produite au niveau d'un nouveau dôme de lave situé à proximité du dôme plus ancien du Karan et a généré une coulée pyroclastique, mélange dangereux de gaz brûlants, de roches et de cendres, qui s'est étendue sur environ onze kilomètres le long du versant ouest du volcan, selon l'Institut de vulcanologie. "Les éruptions du Chiveloutche sont généralement précédées de signaux sismiques notables, mais les récentes éruptions majeures et la formation d'un nouveau centre éruptif suggèrent des changements dans le comportement du volcan", a déclaré la branche du Kamtchatka du Service géophysique russe, avertissant que les éruptions n'étaient "pas typiques" du Chiveloutche. "Avant ces éruptions, l'activité sismique se situait à des niveaux de fond, avec seulement des anomalies thermiques mineures et une activité vapeur-gaz", a affirmé le service géophysique russe. "Ce nouveau type d'activité, plus volatile, signifie que le Chiveloutche est devenu plus dangereux".

Xinhua/VNA/CVN