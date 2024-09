Sri Lanka : début du scrutin pour l'élection présidentielle

Le vote pour l'élection présidentielle au Sri Lanka a débuté samedi matin 21 septembre, plus de 17 millions d'électeurs inscrits étant appelés à élire le président de ce pays d'Asie du Sud pour les cinq prochaines années.

>> L'élection présidentielle prévue le 21 septembre au Sri Lanka

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le scrutin de cette année oppose 38 candidats, dont le président sortant Ranil Wickremesinghe, Sajith Premadasa du parti d'opposition Samagi Jana Balawega (SJB) et Anura Kumara Dissanayake, candidat du Pouvoir national du peuple (NPP).

Le vote a commencé à 7h heure locale et se terminera à 16h dans les plus de 13.000 bureaux de vote du pays. Des mesures de sécurité et des plans de circulation spéciaux ont été mis en place, selon la police.

Un candidat doit obtenir plus de 50% des voix pour remporter l'élection. Si aucun candidat n'obtient la majorité, un second dépouillement devra départager les deux premiers candidats arrivés en tête.

Gotabaya Rajapaksa, qui avait remporté l'élection présidentielle de novembre 2019, avait démissionné en juillet 2022 sur fond de grave crise économique. M. Wickremesinghe lui a alors succédé lors d'une élection organisée au Parlement.

