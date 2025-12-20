Le Premier ministre insiste sur l'essor substantiel et efficace du secteur privé

En clôturant la 3ᵉ réunion du Comité national de pilotage chargé de la mise en œuvre de la Résolution N°68-NQ/TW du Politburo du Parti sur le développement du secteur privé, tenue le 20 décembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’un essor substantiel, efficace et porteur de percées.

Photo : VNA/CVN

Selon le bilan du Comité, huit mois après son lancement, la Résolution n° 68-NQ/TW porte des fruits concrets. Depuis mai 2025, environ 18.000 entreprises sont créées chaque mois, soit une hausse de 38% par rapport à la moyenne des quatre premiers mois de l'année. Pour l'ensemble de l'année, plus de 300.000 entreprises devraient s'enregistrer ou reprendre leurs activités, portant le total des entités actives à près de 1,1 million.

Ce dynamisme a propulsé les échanges commerciaux à 840 milliards de dollars sur onze mois, avec un excédent record de 20,5 milliards de dollars. Les contributions budgétaires des entreprises non étatiques ont atteint 464.000 milliards de dôngs (17,66 milliards de dollars), dépassant largement les prévisions.

Missions stratégiques

Le chef du gouvernement a salué l'engagement des 34 localités et 21 ministères et organes ayant adopté leurs propres plans d'action. Il a rappelé que le gouvernement avait soumis 15 lois, une résolution et 15 décrets à l'Assemblée nationale pour la promulgation en faveur des entreprises. L'accès au capital, au foncier et aux technologies a été mis en oeuvre grâce aux politiques d'assistance.

Photo : VNA/CVN

Pour 2026, année du XIVe Congrès national du Parti et début d'une phase de croissance visée à deux chiffres, le Premier ministre a assigné des missions stratégiques. Le secteur privé doit contribuer à la stabilité macroéconomique, à la réduction de la dette publique et à la transition vers une économie verte et numérique. Il a ordonné l'élaboration d'un décret sur le fonds pour les PME, d'une base de données foncière nationale et d'un soutien aux taux d'intérêt de 2% pour les projets durables.

Concluant la séance, le chef du gouvernement a demandé de "placer l’entreprise au centre" et d'"assurer une harmonisation des intérêts entre les entreprises, les citoyens et l’État, avec un partage des risques".

Le Premier ministre a souligné que le développement de l’économie privée constituait une responsabilité, une obligation et une prérogative, devant se traduire par des actions, des mesures et des résultats concrets, afin de permettre à l’économie privée de se développer de manière sûre et durable, en apportant des bénéfices au pays, à la nation, au peuple ainsi qu’aux entreprises elles-mêmes.

VNA/CVN