Deux antiquités datant de la dynastie des Nguyên ont fait leur retour à Huê

>> À quoi ressemble une vraie cérémonie impériale du thé à Huê ?

>> La musique de la cour royale de Huê marque les esprits en Suisse

>> Le tourisme vietnamien impacte les yeux et le cœur

Il s’agit de deux tenues quotidiennes de la reine mère Tu Cung (mère du roi Bao Dai, le dernier roi de la dynastie des Nguyên).

La première est un « ao dai » rouge en soie avec des motifs décoratifs et des manches nouées dans le style royal typique. L’autre est un « ao dai » en soie, tissé avec des paillettes dorées, dont tous les boutons sont manquants et certaines parties sont pourries.

Photo : NDEL/CVN

Selon les informations données par des descendants de la famille royale de la dynastie des Nguyen, pendant les années 1960, la reine mère Tu Cung a offert ces deux robes à une sœur adoptive de Mme Kim Chi, une Vietnamienne d'origine française, en guise de souvenir.

En 1963, elle est revenue en France avec ces cadeaux souvenirs. En 1995, Mme Kim Chi a reçu de sa sœur adoptive les deux « ao dai » de la reine mère Tu Cung, puis les a emportés avec elle lorsqu'elle s'est installée aux États-Unis.

Avec le désir de présenter au public ces deux objets précieuses, Mme Kim Chi a décidé de les remettre au Centre de conservation des monuments de Hue.

« Les deux robes de la reine mère Tu Cung sont des reliques d’une valeur historique et culturelle particulière. Elles reflètent non seulement le style des costumes royaux de la dynastie des Nguyên, mais sont également étroitement liées à la vie d'un personnage historique », a souligné le directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, Hoàng Viêt Trung.

Il a hautement apprécié le soutien de nombreuses unités et individus ces derniers temps dans le rapatriement d'antiquités et d'objets précieux de la dynastie des Nguyen au Centre de conservation des monuments de Huê. Cela a contribué à la préservation et à la promotion des valeurs historiques et culturelles traditionnelles du pays en général et de l’ancienne cité impériale de Huê en particulier.

Les deux « ao dai » de la reine mère Tu Cung seront exposés au Musée des antiquités royales de Huê, où sont conservés plus de 11 000 objets précieux datant de la dynastie des Nguyên.

À propos du Musée des antiquités royales de Huê

En 2023, le Centre de conservation des monuments de Huê a célébré le 100e anniversaire de la création du Musée des antiquités royales de Hue. C'est l'un des premiers musées établis au Vietnam, stockant des milliers d'objets précieux de la dynastie des Nguyên (1802 – 1945) ainsi que des sculptures Champa uniques.

Le 17 août 1923, le roi Khai Dinh (1885 – 1925) publia un décret autorisant la création d'un musée à Hueê, nommé musée Khai Dinh. Au fil du temps, le musée a changé de nom à plusieurs reprises : Musée des antiquités de Hue (1947), Musée de Hue (1958), Galerie des antiquités (1979), Musée des antiquités de Hue (1992), ou encore Musée des beaux-arts royaux de Huê (1995). Depuis 2007, il est nommé « Musée des antiquités royales de Huê », placé sous l'égide du Centre de conservation des monuments de Huê.

Situé au cœur de la ville de Huê, ce musée incarne un héritage impérial qui résonne à travers les âges. Il stocke, préserve et expose plus de 11.000 artefacts, dont 33 ont été reconnus comme trésors nationaux par le Premier ministre.

L'espace d’exposition principale du musée se tient au palais Long An, offrant aux visiteurs un aperçu de la vie de la famille royale de la dynastie des Nguyên.

Le musée a également pour tâche d’assurer la protection et la numérisation des objets, répondre aux besoins de recherche et de promotion du patrimoine culturel de Huê.



NDEL/VNA/CVN