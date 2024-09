République tchèque : des milliers de personnes évacuées en raison des inondations

Photo : Ngoc Biên/VNA/CVN

Vladimir Vlcek, directeur général du Service national de lutte anti-incendie et de secours, a révélé ce chiffre à la télévision tchèque, ajoutant que plusieurs centaines de personnes avaient été secourues.

Dimanche matin 15 septembre, les cours d'eau ont atteint le point culminant du troisième degré d'inondation dans plus de 100 localités, a indiqué le ministère de l'Environnement dans un communiqué. Il a appelé les habitants des zones sinistrées à coopérer dans le cadre de l'évacuation et à obéir aux ordres des services de secours.

"Je demande à tous les habitants de repousser leurs déplacements dans les zones sinistrées à moins d’une absolue nécessitée. Dans le même temps, j'exhorte toute la population à coopérer avec les pompiers ou la police et à obéir à leurs ordres, même dans le cas d'une éventuelle évacuation", a déclaré dans le communiqué le ministre de l'Environnement, Petr Hladik.

"La bonne nouvelle, c'est que la pluie s'arrête, en particulier dans la région de Moravie-Silésie, et les inondations devraient atteindre leur niveau maximal aujourd'hui", a affirmé M. Hladik, également président de la Commission centrale des inondations. Il a néanmoins averti que la fin des précipitations "ne signifie pas la fin du danger".

À cause des conditions météorologiques difficiles, environ 260.000 foyers ont été privés d'électricité le 15 septembre, à 7h00 du matin. La région de Moravie-Silésie a été la plus sévèrement touchée avec plus de 110.000 foyers sans électricité, selon les médias locaux. Des perturbations ont également été signalées sur les routes et en Moravie-Silésie, le transport ferroviaire a été presque paralysé.

L'Institut hydrométéorologique tchèque a fait savoir que la majorité des précipitations de cet épisode pluvieux était déjà tombée. Même si les précipitations de lundi 16 septembre ne seront pas aussi intenses que celles de samedi 14 septembre, les bassins saturés peuvent toujours entraîner la montée du niveau de l'eau dans les cours d'eau. La pluie s'arrêtera d'ici à mardi 17 septembre et du beau temps est attendu à partir de mercredi 18 septembre.

Xinhua/VNA/CVN