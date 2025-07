Près de 42.000 familles méritantes sorties de l’habitat précaire

Au 19 juillet, près de 42.000 familles de personnes méritantes ont bénéficié du programme d’élimination des logements précaires. Ce chiffre revêt une signification particulière à l’approche de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

>> Cà Mau achève son programme d'éradication de l'habitat précaire avec cinq mois d'avance

>> Thai Binh achève l’élimination de l’habitat précaire avec trois mois d’avance

>> Le Vietnam accélère son programme d’élimination de l’habitat précaire

Sur ce total, 35.031 maisons ont été inaugurées et 6.812 sont en cours d’achèvement, témoignant de la reconnaissance de la nation envers ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance du pays.

Photo : VGP/CVN

Ces résultats s’inscrivent dans le cadre des 266.511 logements précaires ou délabrés construits ou rénovés à l’échelle nationale, selon les dernières données mises à jour par les localités et recensées par le ministère des Affaires ethniques et religieuses. Parmi eux, 231.513 ont été achevés et 34.998 sont actuellement en construction. Par rapport aux statistiques du 8 juillet, près de 2.000 logements supplémentaires ont été pris en charge.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux organismes compétents et aux autorités locales d’achever l’élimination de tous les logements précaires dans l’ensemble du pays avant le 31 août, et en particulier pour les familles méritantes avant le 24 juillet.

Il s’agit de la première fois qu’un délai aussi ambitieux est fixé dans le cadre d’un appel national pour une politique de bien-être social. L’objectif initial, fixé à 2030, a été avancé de cinq ans, illustrant une forte détermination et "l’esprit d’agir sans tarder un jour de plus", a déclaré Nguyên Si Dung, membre du Conseil consultatif politique du Premier ministre.

VNA/CVN