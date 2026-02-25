Dà Nang renforce sa coopération d’investissement avec des partenaires de Dubaï

Le Centre de soutien aux start-up innovantes de Dà Nang, relevant du Service municipal des sciences et des technologies, en coordination avec l'Eurl Aeternum Consulting, a tenu le 25 février une séance de travail avec des partenaires de Dubaï et des investisseurs internationaux, en vue de promouvoir des opportunités de coopération concrètes.

Photo : VNA/CVN

Cette rencontre fait suite à une récente mission de travail dudit Service à Dubaï, destinée à renforcer les connexions entre l’écosystème d’innovation et de start-up de Dà Nang et les organisations internationales, les entreprises technologiques ainsi que les investisseurs mondiaux.

Le programme a mis l’accent sur la promotion de la coopération en matière d’investissement, la commercialisation de produits, le développement d’actifs numériques et l’élargissement des marchés internationaux pour les startups basées à Dà Nang, à travers des échanges directs avec les partenaires de Dubaï.

Le directeur adjoint du Service municipal des sciences et des technologies, Lê Son Phong, a indiqué que Dà Nang entend élargir sa coopération internationale, notamment avec les pôles financiers et d’innovation du Moyen-Orient. L’établissement et l’approfondissement de partenariats avec Dubaï constituent, selon lui, une orientation stratégique et de long terme.

La ville accorde une priorité à l’attraction des investissements dans les secteurs de haute technologie, la finance numérique, la blockchain, l’intelligence artificielle et les nouveaux modèles économiques, en cohérence avec son objectif de développement vert, intelligent et durable, selon lui.

Les participants ont proposé des solutions pratiques en préparation des prochaines activités conjointes, afin de générer des opportunités d’investissement tangibles entre Dà Nang, les partenaires de Dubaï et les investisseurs internationaux.

Le programme a également présenté le sommet "Unchained Summit - Vietnam Edition" ainsi que la stratégie conjointe de développement de l’écosystème Web3 et de l’innovation entre Dà Nang et Aeternum, marquée par le lancement du site officiel de l’événement. Le sommet est prévu les 28 et 29 à Dà Nang. Cet événement international portera sur les actifs numériques, la blockchain, la fintech, l’intelligence artificielle et les technologies émergentes, avec l’ambition de positionner Dà Nang comme un pôle régional de l’innovation et de l’économie numérique.

À cette occasion, le Centre de soutien aux startups innovantes de Dà Nang et l'Eurl Aeternum Consulting ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération dans les domaines de l’innovation, des actifs numériques et des technologies émergentes, illustrant leur engagement commun en faveur de la collaboration internationale et de la transformation numérique.

