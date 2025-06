Le 49e anniversaire de Hô Chi Minh-Ville célébré en grande pompe

Au menu du 27 juin au 1er juillet figurent des spectacles de đờn ca tài tử (chant amateur du Sud), des représentations de marionnettes sur l’eau et de jeux folkloriques, des expositions de photos et de clips vidéo sur Hô Chi Minh-Ville, des présentations de modèles agricoles modernes, de produits OCOP (À chaque commune son produit).

Cette série d’événements commémoratifs est l’occasion de présenter la tradition de construction et de développement de Saigon-Hô Chi Minh-Ville, et de promouvoir cette belle tradition pour faire de la ville une ville développée, dynamique et créative, offrant une qualité de vie agréable, une ville civilisée et moderne.

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire municipal, a déclaré qu’avec 327 ans de création et de développement, dont plus de 30 ans de rénovation, Hô Chi Minh-Ville est devenue le plus grand centre économique, financier, commercial et de services du pays.

Selon le responsable, la série d’événements est également une étape marquant une forte transformation, un tournant sans précédent dans l’histoire du développement urbain au Vietnam, une reconfiguration complète de l’espace de développement de Hô Chi Minh-Ville, où les trois plus grands pôles de croissance - Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria - Vung Tàu - convergent vers une mégapole financière, industrielle et portuaire.

