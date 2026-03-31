Dà Nang accueillera la Coupe du monde de pickleball

La ville de Dà Nang, dans le centre du Vietnam, accueillera la Coupe du monde de pickleball du 30 août au 9 septembre. L’Association de pickleball de la ville prévoit d’accueillir environ 4.000 joueurs venus de 80 pays, a annoncé la Fédération vietnamienne de pickleball dans un communiqué.

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Il s’agit d’une initiative positive pour la Fédération, qui a déjà organisé avec succès le premier tournoi continental, le Professional Pickleball Association Tour Asia-Vietnam, qui a réuni plus de 120 professionnels et 1.000 amateurs l’an dernier.

Photo : CTV/CVN

La Coupe du monde devrait attirer des visiteurs vietnamiens et internationaux, la semaine des vacances de la Fête nationale débutant début septembre, a précisé la Fédération.

Lors d'une visite de travail avec Hercilio Cabieses, président de la Coupe du monde de pickleball, Trân Phuoc Son, président de l'Association de pickleball de Dà Nang, a déclaré que la ville deviendrait un lieu de prédilection pour les joueurs de pickleball de renommée mondiale, grâce à l'organisation d'un événement sportif international dans cette ville balnéaire.

Trân Phuoc Son a ajouté que la Coupe du monde serait l'occasion pour Dà Nang de promouvoir son potentiel touristique et sportif à l'international et que la ville intégrerait ce sport à ses programmes d'éducation physique scolaire et à sa liste d'activités sportives régulières pour un développement à long terme.

Dà Nang sera la quatrième ville hôte de la Coupe du monde après Lima (Pérou), qui l'a déjà accueillie à deux reprises, et Fort Lauderdale (Floride), aux États-Unis, l'année dernière.

Selon les organisateurs, la Coupe du monde de l'année dernière a attiré 3.000 joueurs de 68 pays. La ville côtière de Dà Nang est devenue une destination de choix pour les événements sportifs internationaux ces dernières années, notamment le Marathon international de Dà Nang et l'IRONMAN Vietnam.

La ville a également accueilli des matchs amicaux avec des légendes du football de Manchester United et de l'ancienne équipe nationale du Brésil.

Le pickleball, né à Washington (États-Unis) il y a 59 ans, est un sport qui combine le tennis, le badminton et le tennis de table. Il a été introduit au Vietnam en 2018.

VNA/CVN