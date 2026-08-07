ASEAN Cup 2026 : le Vietnam file en demi-finales en tête du groupe A

La sélection vietnamienne s'est qualifiée pour les demi-finales de l'ASEAN Cup 2026 en terminant en tête du groupe A, grâce à sa victoire 3-1 contre le Cambodge, jeudi soir 7 août au stade national de My Dinh, à Hanoï.

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Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Déterminés à décrocher la première place du groupe devant leur public, les hommes de l'entraîneur Kim Sang Sik ont pris l'initiative dès le coup d'envoi, dominant la possession du ballon et multipliant les offensives sur les ailes.

Le Cambodge s'est toutefois montré dangereux en contre-attaque. À la 14e minute, Samuel Bong a récupéré le ballon devant Thanh Chung avant de se présenter seul face au gardien Patrik Le Giang, sans parvenir à ouvrir le score.

Le Vietnam a rapidement repris le contrôle de la rencontre. Quatre minutes plus tard, Dinh Bac a réalisé une percée dans l'axe avant de tromper le gardien Koy Salim d'une frappe croisée, offrant l'avantage aux locaux (1-0).

Après l'ouverture du score, les Vietnamiens ont continué à exercer une forte pression, tandis que les Cambodgiens se repliaient en défense pour tenter de procéder en contre. La première période s'est achevée sur cet avantage d'un but pour les hôtes.

Au retour des vestiaires, le Vietnam a poursuivi sa domination, mais le Cambodge est parvenu à égaliser à la 71e minute grâce à Iago Bento, auteur d'un face-à-face remporté devant le gardien vietnamien après une longue ouverture.

Les joueurs de Kim Sang Sik ont finalement fait la différence en fin de rencontre. À la 84e minute, Xuân Son, lancé en profondeur, a contraint le défenseur Im Vakhim à marquer contre son camp en tentant d'intervenir, redonnant l'avantage au Vietnam (2-1).

Photos : Minh Quyêt/VNA/CVN

Dans le temps additionnel (90+2), Dinh Bac a inscrit son deuxième but de la soirée à l'issue d'une contre-attaque rapide, scellant la victoire vietnamienne 3-1.

Grâce à ce succès, le Vietnam termine en tête du groupe A avec 10 points, soit trois victoires et un match nul, et valide son billet pour les demi-finales.

Son adversaire sera connu à l'issue des dernières rencontres du groupe B, prévues le 8 août, opposant la Thaïlande au Myanmar et la Malaisie aux Philippines.

Dans l'autre match du groupe A, Singapour a obtenu sa qualification pour les demi-finales après son match nul (1-1) face à l'Indonésie, qui est éliminée de la compétition.

Avant la dernière journée du groupe B, la Thaïlande occupe la première place avec neuf points en trois victoires, devant la Malaisie (six points), tandis que le Myanmar, également crédité de six points, est troisième en raison d'une moins bonne différence dans les confrontations directes.

VNA/CVN