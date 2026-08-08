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ASEAN Cup 2026 : le Vietnam impressionne les médias asiatiques

Le 7 août au soir, l’équipe nationale du Vietnam a battu le Cambodge 3-1 et s’est qualifiée en tête du groupe A pour les demi‑finales de l’ASEAN Cup 2026, un parcours salué par plusieurs médias asiatiques.

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Photos : VNA/CVN

Le 7 août au soir, l’équipe nationale de football du Vietnam a battu celle du Cambodge et s’est qualifiée en tête du groupe A pour les demi‑finales de l’ASEAN Cup 2026. Ce succès, salué par plusieurs médias asiatiques, confirme le parcours impressionnant de la sélection vietnamienne, déterminée à conserver son titre de championne.

Le portail officiel de la Confédération asiatique de football (AFC) a salué la prestation des joueurs dirigés par l’entraîneur sud‑coréen Kim Sang Sik. L’AFC a rappelé que le Vietnam avait remporté trois de ses quatre matchs de groupe, totalisant dix points, soit deux de plus que Singapour. La victoire face au Cambodge illustre une nouvelle fois la force du champion en titre, qui aborde les demi‑finales avec confiance en tant que leader du groupe.

Le site indonésien Bola a salué le bilan du Vietnam en phase de groupes : dix points en quatre matchs, avec trois victoires et un nul. Singapour est la seule équipe à avoir freiné les hommes de Kim Sang Sik. Selon ce média, au vu de ces performances impressionnantes, le Vietnam apparaît comme l’un des grands favoris pour le titre cette année.

Analysant le match contre le Cambodge, CNN Indonesia a souligné la domination du Vietnam malgré un rythme relativement lent. Le jeu de passes courtes de Quang Hai et de ses coéquipiers a constitué l’option tactique principale, sans empêcher l’équipe de convertir ses occasions. L’attaquant Dinh Bac s’est distingué avec un doublé : il a ouvert le score en première période d’une frappe imparable après avoir effacé deux défenseurs cambodgiens, puis a scellé la victoire à la 89ᵉ minute d’un tir tout aussi difficile à arrêter.

En République de Corée, Star News a souligné que ce succès portait la série d’invincibilité du Vietnam à 22 matchs consécutifs, dont 19 victoires et trois nuls. Sous la direction de Kim Sang Sik, les joueurs vietnamiens ont ainsi dépassé le précédent record de 18 rencontres sans défaite établi par Park Hang Seo.

VNA/CVN