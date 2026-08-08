Hanoï : les arts martiaux à l'honneur à la Cité impériale de Thang Long

Le Festival international des arts martiaux de Hanoï 2026 a été inauguré le 7 août à la Cité impériale de Thang Long. Réunissant 66 délégations vietnamiennes et étrangères jusqu’au 9 août, il met en avant le thème "L’esprit de Thang Long - La quintessence des arts martiaux vietnamiens".

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Dans la soirée du 7 août, à la Cité impériale de Thang Long, le Comité populaire municipal a inauguré le Festival international des arts martiaux de Hanoï 2026, placé sous le thème "L’esprit de Thang Long - La quintessence des arts martiaux vietnamiens".

Photo : VNA/CVN

Selon le comité d’organisation, le festival réunit jusqu’au 9 août environ 2.000 maîtres, pratiquants, entraîneurs, athlètes et artistes venus de Hanoï, de nombreuses localités du pays et de l’étranger. Au total, 66 délégations d’arts martiaux y participent, dont 59 venues de différentes provinces et villes du Vietnam et sept délégations représentant six pays : l’Indonésie, la Russie, la France, l’Allemagne, la Suisse et le Maroc.

La cérémonie d'ouverture s’est déroulée en présence de la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh ; du président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, et de plusieurs autres personnalités.

C’est la première fois que Hanoï organise un festival international des arts martiaux à la Cité impériale de Thang Long. L’initiative vise à honorer la tradition martiale de la nation, tout en contribuant à préserver et à valoriser les arts martiaux traditionnels vietnamiens. Le festival vise également à renforcer les échanges culturels et sportifs internationaux et à promouvoir l’image de la capitale.

Dans son allocution d’ouverture, Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire municipale de Hanoï, a souligné que ce Festival représente une action concrète de la municipalité pour mettre en œuvre la Résolution 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.

Échanges culturels

Selon Vu Thu Hà, l’événement constitue non seulement une occasion de présenter, d’honorer, de préserver et de valoriser les arts martiaux traditionnels des différents peuples, mais aussi une opportunité pour les délégations vietnamiennes et étrangères d’intensifier leurs échanges, de partager leurs expériences, contribuant ainsi à préserver et à diffuser les arts martiaux traditionnels dans la vie contemporaine.

La cérémonie d’ouverture a été retransmise en direct à la télévision. Le point d’orgue de la soirée a été constitué par des tableaux mêlant arts martiaux, musique et arts de la scène afin de retracer l’histoire et la culture du Vietnam. Ces performances ont contribué à faire connaître les valeurs culturelles vietnamiennes auprès du public national et international.

Dans le cadre du festival, les 8 et 9 août sont rythmés par des activités d’échanges et de démonstrations impliquant diverses disciplines, écoles et clubs d’arts martiaux ainsi que des délégations étrangères. Le programme inclut des présentations de tenues et d’armes traditionnelles, des activités de découverte du Vovinam et des arts martiaux traditionnels, ainsi que des espaces d’exposition et de présentation de la culture liée aux arts martiaux à la Cité impériale de Thang Long.

Parallèlement, la ville organise plusieurs compétitions, dont l’Open de taekwondo de Hanoï, l’Open de danse de la licorne, du lion et du dragon de Hanoï, l’Open de wushu de Hanoï et la Journée Open de jiu-jitsu de Hanoï 2026.

VNA/CVN