La péninsule de Son Trà rouvre ses portes aux touristes après trois ans de fermeture

>> Halte enchantée sur la péninsule de Son Trà à Dà Nang
>> Les doucs, trésors de la péninsule de Son Trà
>> Les doucs à pattes rouges se royaument dans la péninsule de Son Trà
|Le banian millénaire dans la réserve naturelle de Son Trà, en ville de Dà Nang.
|Photo : VNA/CVN
Cette décision intervient après d'importants travaux de réparation et de restauration des infrastructures, qui avaient été gravement endommagées par les intempéries d'octobre 2022. Les fortes pluies avaient provoqué des glissements de terrain et des affaissements, rendant certaines routes impraticables. Depuis lors, les services compétents ont mené des travaux intensifs pour remettre en état les infrastructures endommagées, garantissant ainsi une circulation fluide et sécurisée pour les visiteurs.
Pour garantir la sécurité des visiteurs, le comité a rouvert les itinéraires suivants : Tiên Sa - le ruisseau Ôm - le pic Bàn Co ; le pic Bàn Co - Bai Bac et Bai Bac - le banian patrimonial. Les touristes peuvent désormais explorer et y pique-niquer ces lieux dans le respect des horaires réglementés.
Afin de garantir un contrôle optimal et de soutenir les objectifs de sécurité, de défense, de protection environnementale, d'ordre public et de prévention des incendies, le comité de gestion continuera d'appliquer des régulations strictes concernant le nombre de visiteurs. Les visiteurs individuels doivent utiliser des cartes d'accès bleues, qu'ils devront restituer le jour même. Les groupes organisés, quant à eux, doivent informer le comité de gestion de leur programme (heure, itinéraire, nombre de participants). Les voyagistes doivent également s'engager à respecter le règlement afin de préserver la beauté de ce site naturel exceptionnel, et à assumer la responsabilité de tout incident éventuel.
VNA/CVN