Da Nang : la 2ᵉ Zone des Garde-côtes intensifie la lutte contre la pêche INN

Le Commandement de la 2ᵉ Zone des Garde-côtes vietnamiens a organisé le 28 octobre, dans la commune de Nui Thanh, ville de Da Nang (Centre), une réunion pour assigner des tâches et renforcer les moyens de patrouille, d’inspection et de contrôle maritime, dans le cadre d’une période de haute intensité dédiée à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Cette initiative vise à éradiquer les violations de pêche INN avant la 5ᵉ inspection de la Commission européenne (CE) et à faire retirer le « carton jaune » en 2025.

Photo: VNA/CVN

Le général de brigade Tran Quang Tuan, commandant de la 2ᵉ zone des Garde-côtes vietnamiens, a exigé une coordination étroite entre les forces et une surveillance proactive pour ne laisser aucune cible échapper, en particulier les navires de pêche dont le système de surveillance par satellite (VMS) était déconnecté dans les zones de patrouille.

Les équipes de patrouille sont chargées de détecter, d’intercepter et d’inspecter tous les navires suspects, opérant en dehors des zones autorisées, ayant perdu la connexion VMS, ou des navires dits "trois sans" (sans licence, sans immatriculation, sans dispositif de suivi). Le commandement a ordonné de saisir et de traiter rigoureusement les navires en infraction et de les transférer aux autorités locales pour un traitement conforme à la loi.

Ces derniers temps, les forces de la 2ᵉ zone des Garde-côtes vietnamiens ont effectué 13 patrouilles et mené des campagnes de sensibilisation via la radio.

VNA/CVN