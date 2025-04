Cybercriminalité : l’ONU et le Vietnam unissent leurs efforts pour la mise en œuvre de la Convention de Hanoï

La directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Fathi Waly, a affirmé que son organisation coopérerait étroitement avec le Vietnam pour assurer le succès de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (également appelée Convention de Hanoï) et pour encourager les pays à la ratifier afin qu’elle entre rapidement en vigueur et soit mise en œuvre de manière efficace.

Le 16 avril, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, s’est entretenu avec Ghada Fathi Waly, également directrice générale de l'Office des Nations unies à Vienne (ONUV), sur l’état des préparatifs de la cérémonie de signature prévue en octobre 2025.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur a indiqué que les autorités vietnamiennes coopéraient activement avec les agences des Nations unies pour organiser cet événement. Il a exprimé sa reconnaissance à l’ONU, et en particulier à l’ONUDC, pour leur soutien.

L’ambassadeur a invité Ghada Fathi Waly à rencontrer certains organismes vietnamiens spécialisés dans la lutte contre la criminalité, et à envisager la signature et la mise en œuvre de nouveaux projets de coopération entre le Vietnam et l’ONUDC.

Ghada Fathi Waly a salué la contribution active du Vietnam tout au long de l’élaboration de la Convention de Hanoï et dans les préparatifs de la cérémonie de signature. L’ONUDC est convaincu que cet événement sera un succès et témoignera de l’engagement fort du Vietnam dans la lutte contre la criminalité. Elle a exprimé le souhait que le Vietnam poursuive sa coopération étroite avec l’ONU et, l’ONUDC en particulier, afin de promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective de la Convention au sein de la communauté internationale.

