À Phù Vân, la culture florale fait éclore la prospérité

Le village traditionnel de fleurs de Phù Vân, dans le quartier éponyme (province de Ninh Bình, Nord) est réputé pour la fertilité de ses terres et la culture des fleurs et des plantes ornementales. En ce moment, l’atmosphère de travail est particulièrement animée, les habitants s’activant pour préparer le marché du Têt Nguyên Đán 2026 (Nouvel An lunaire).